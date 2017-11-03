Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017

Теракт в центре Нью-Йорка унес жизни восьми человек. Пикап на огромной скорости свернул с трассы на велосипедную дорожку и начал давить людей, а затем врезался в школьный автобус. Президент США Дональд Трамп после теракта подверг критике визовую лотерею, благодаря которой подозреваемый уроженец Узбекистана прибыл в США. "Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг. Больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными", - написал он на своей странице в Twitter. В студии "Время покажет" говорят о том, почему происходят подобные трагедии и какие меры будут приняты после теракта в Нью-Йорке.

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