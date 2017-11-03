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Детали
Российское гражданство детей из смешанных семей снова под вопросом
|01.11.2017 18:40:05
На проект, внесенный К.Ф. Затулиным с 25 соавторами-депутатами Госдумы, № 69201-7 от 30.12.16, о гражданстве детей получил отрицательный отзыв Государственно-правового управления Президента Российской Федерации.
Этот вопрос имеет многолетнюю историю. Законопроекты, предлагающие снять требование обязательного согласия родителя, не являющегося гражданином России, на согласие получения ребенком российского гражданства по заявлению его родителя – гражданина России вносились К.Ф. Затулиным в 2010 и 2011 году. В проектах предлагалось уравнять гражданина России-родителя ребенка, находящегося за рубежом, с гражданином России, ребенок которого находится в России: т.е. при оформлении гражданства РФ ребенку не требовать обязательного согласия родителя-иностранца, как не требуется такое согласие, если ребенок проживает в России. В обоих случаях проект отклонили.
В 2012 году аналогичный проект был внесен Президентом РФ Д.А. Медведевым. Проект получил одобрение, в том числе и в Правительстве. Официальное положительное заключение на него можно найти на сайте Госдумы в Архиве законопроектов. Проект это был принят Госдумой, но не прошел Совет Федерации. В конце концов 17 мая 2017 года он был снят с рассмотрения Госдумы. Комментарий по этому поводу дал К.Ф. Затулин.
Новый проект № 69201-7 решает ту же проблему – снимает обязательное согласие родителя иностранца на прием в российское гражданство ребенка и не только родного, но и приемного. Но в этот раз возражения на проект пришли от главного пограничника российского законодательства (как его называет П.В. Крашенинников) - Государственно-правового управления Президента Российской Федерации. Отзыв опирается на отрицательное заключение Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Защитники конституционных прав граждан не считают возможным уравнять права граждан России – родителей на оформление гражданства их детям независимо от того, где они проживают. Они подкрепляют свою позицию ссылкой на то, как решался вопрос в 1921, в 1926, в 1978, в 1991 годах.
Их не интересуют современные реалии и то, что думают граждане России в настоящее время. А горячая поддержка законопроекту № 69201-7 высказана на «нулевых слушаниях» законопроекта 18 мая 2017 года в Общественной палате Российской Федерации. Положительное заключение Общественной палаты получено в Государственной Думе.
К.Ф. Затулин обратился к Министру иностранных дел С.В. Лаврову за поддержкой законопроекта, так как известно неоднократно выраженное мнение МИД России, о необходимости решения вопроса, которое предлагает депутатский проект.
Публикуем обращение Затулина и отзывы о законопроекте Государственно-правового управления Президента Российской Федерации и Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан:
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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