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Детали

В Литве приостановили установку табличек около советских памятников


01.11.2017 13:38:50

Мэр Биржяйского района Литвы Валдемарас Валкюнас сообщил РИА Новости о приостановке инициативы об установке возле памятников советским воинам табличек с указанием, что надписи на них якобы не соответствуют "исторической правде".

Ранее литовские СМИ сообщили, что мэрия Биржяйского района в местах захоронений советских воинов установила по собственной инициативе таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы не соответствуют "исторической правде". Вопросом табличек занималась вице-мэр района Ируте Варзене. В посольстве РФ в свою очередь напомнили, что надпись на литовском и русском языках гласит: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины". Посольство РФ назвало установку табличек гнусным поступком.

"Я приостановил инициативу установки табличек у советских памятников в нашем районе. В ближайшее время на заседании районного самоуправления будет решаться вопрос, как исправить ошибку инициатора идеи", — сказал Валкюнас.

Мэр Биржяйского района обратил внимание, что установленная ранее у советского памятника в Нямунеле-Радвилишкес табличка продолжает стоять, ответственность за это несет староста местечкового самоуправления. "Мы хотим жить спокойно, заниматься делами нашего района. После того, как были установлены эти таблички, поднялся шум. Я считаю, что инициатива вице-мэра с табличками – самоуправство, это затрагивает международные отношения", — отметил он.

При этом Валкюнас прокомментировал положительную оценку инициативы вице-мэра со стороны ряда других литовских самоуправлений. "Другие самоуправления могут делать, что хотят, это уже их проблемы. Наш район должен жить спокойно", — подчеркнул он.

Староста муниципального образования Нямунеле-Радивлишкес Гедрюс Кубилюс ранее заявлял, что причиной установки возле памятников советским воинам идеологических табличек является использование запрещенных в республике советских символов — пятиконечной звезды, серпа и молота.

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