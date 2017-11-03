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Детали
В Крыму раскритиковали новую резолюцию Украины
|01.11.2017 13:21:37
Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в интервью RT прокомментировал обновленный проект резолюции по правам человека на полуострове, внесенный Киевом в ООН.
В частности, он раскритиковал требование Украины об отмене запрета "Меджлиса крымскотатарского народа"*, подчеркнув, что в Российской Федерации эта организация признана экстремистской. По словам Полонского, по тому же принципу Киев мог бы добиваться признания ИГ* и других террористических группировок.
Также вице-премьер отметил, что претензии по поводу обеспечения на полуострове обучения на украинском и крымско-татарском языках безосновательны, поскольку родители крымских школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации.
"А существует ли желание у крымчан обучаться на том или ином языке — это другой вопрос. Поэтому, если кто-то заявляет обратное, он просто нагло лжет и преследует понятно какие политические цели", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В соответствии с документом, Россия должна отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа"* и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках. Также в резолюции говорится о необходимости допустить на полуостров международные организации.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.