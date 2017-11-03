Заложник Аваков

01.11.2017 13:16:50

Сын Авакова провёл ночь в СИЗО, а Порошенко - в салоне авиалайнера, уносящего его в Саудовскую Аравию. Так бывает всегда, когда в Украине настают непростые времена: её капитан покидает корабль. Вот и Вальцман взял паузу, чтобы посмотреть, чем закончится средневековая фаза противостояния, когда у одного заложник, а у другого - армия силовиков и националистические батальоны.

Надо сказать, что ПАПа и его внешние кураторы не ошиблись в расчётах. Это Янукович видел в майданных провокаторах грозную силу, а вот поставленный на колени «Собаков» оказался жалок. Вместо того чтобы следовать своему же императиву «сначала подчиняйся - потом обжалуй», министр МВД начал жалко лепетать в фейсбучике что-то вроде «работайте, братья», хотя все ждали от него команды «Нацкорпусу» окружить Банковую. Что услышали от грозного силового министра, который ещё недавно мысленно примерял мундир Дуче? Исповедь на диванчике у психоаналитика:

«Все процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы – бесполезны. Я умею жить в трудностях и принимать решения.

Личностные манипуляции, атаки и прочее не отвернут меня от принципов, на которых я стою, в том числе в рамках антикоррупционных расследований, ведущихся НАБУ и САП. Считаю, что эти органы не должны быть органами подверженными влиянию политических групп и интересов. Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей – в угоду чьих-то политических интересов. Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. Александр Аваков (Alex Avakov) пройдет процедуру и докажет это в суде. Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в пиар-целях, ради собственных политических амбиций – или для решения своих конъюнктурных задач – отвечу ещё раз – не выйдет. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия. Это касается как баланса в политической системе в целом, так и в антикоррупционных органах в частности. Я не разменивал и не разменяю на «решалово» - ни своих правил, ни своих принципов! Созидайте! Эта суета пройдёт...»

Забавно слышать аргументы о законности и недопустимости использования политического давления на оппонентов от одного из самых активных участников государственного силового переворота. Ещё смешней видеть, как верная обслуга министра трясется за своё будущее. Зорян Шкиряк, Антон Геращенко, Николай Княжицкий, Артём Шевченко (спикер МВД) жалко скулят в соцсетях о недопустимости политических расправ, а «Антонина» даже не предложила заменить сынульку Авакова своей похудевшей «тушкой» на нарах в СИЗО. Политологи, находящиеся на зарплате МВД пытаются убедить публику, что сын Авакова защищал Украину и всех украинцев в АТО. «Это герой Украины, как и его отец. Все патриоты дружно встанут на защиту этих Героев!» - проводит аутотренинг «обслуга» силовиков. Коля же Княжицкий, командующий аваковским телеканалом «Экспрессо» намекает на нелегитимность президента Порошенко, который получил булаву в результате «Венского сговора» и называет Вальцмана агентом Кремля, что всегда позитивно действует на ганглий патриотов: «Порошенко при власти стал для России компромиссной фигурой и «Венский сговор» - не был только договоренностью между Фирташем, Левочкиным и Порошенко. Это была договоренность между Россией и Порошенко. «И уже не первая», - истерит депутат-фронтовик. Посыл отработан до автоматизма: одни агенты Кремля конфликтуют с другими агентами Кремля, чтобы не отпустить Аграрную Свкрхдержаву в объятия Запада. И только «Народный Фронт» грудью встаёт на пути татаро-мокшанских орд...Однако, этот посыл надо развить действием в виде импичмента или путча, а окружение Авакова только машет кулачками в воздухе.

Да что Княжицкий! Сам социалист Кива, который месяц назад грозился перестрелять всех афганцев, помогающих Саакашвили перейти границу, как-то вяло отреагировал на задержание сына босса. Все ожидали, что безбашенный наркоман, как минимум, приедет в Соломенский суд на танке, а он всего-то привел на судебное вечернее заседание пару десятков «патриотов Украины, выполнявших свой долг в АТО», которые молча стояли под стенкой, пока судья отправлял Авакова-младшего в СИЗО. Сам же бывший начальник департамента по борьбе с наркотиками косноязычно «блеял» про политические расправы, проговорившись, что Аваков столько зарабатывает на посту министра МВД, что вряд ли бы стал «пачкаться» о какие-то рюкзаки на сумму в 2 миллиона. Помог, называется, да...

Согласитесь, реакция более чем сдержанная, хотя президент и перешёл Рубикон, взяв в заложники сына Авакова. До этого в украинской политике еще работало правило- с детьми и бабами не воевать. Значит, и сценарий писался вне Украины. Кураторы Неньки передают «привет» фронтовику Авакову, намекая, что не стоит спешить со свержением Однотурового. Он выгоден и удобен всем сторонам, которые участвуют в большой сделке и урегулировании ситуации на Донбассе. Министр МВД просчитался, думая, что он нужен США также, как в 2014-м году, когда они скидывали Януковича и его «панду». Теперь-то армянский противник Саакашвили в полной мере ощутит то, что чувствовал его предшественник Захарченко, которого медленно, но верно сливали и гарант, и окружение, самые доверенные генералы. Не исключено, что и верные карбаты в лице «Азова» и Нацкорпуса первыми предадут своего командира, когда увидят, что его пукан пылает сильнее, чем шины на майдане.

Чего следует ожидать в ближайшее время от противостояния участников широкой европейской парламентской коалиции? Порошенко смылся к саудитам, предоставив главе МВД и «фронтовикам» самим наделать кучу ошибок, за которые можно будет по возвращению снять Авакова. Шахматная партия по правилам «Чапаево» предполагает нанесение ответного удара. Видимо, по кому-то близкому, вероятнее всего, по начальнику личной охранки, Гелетею «Иловайскому» – не исключено, что «Азов» может вступить в схватку с бодигардами президента – Управлением госохраны. Милиция и нацгвардия уже биты и научены, чтобы становиться на чью-то сторону, а вот «бодание» между личными защитниками Авакова и Порошенко вполне может быть. Главное, не перегнуть палку: ведь за действиями местных баранов внимательно наблюдают американские пастухи. Если Аваков решится и пойдет ва-банк, то Порошенко «в соплях и слюнях» расскажет Курту Волкеру о невозможности договорится с «фронтовиками» о реализации плана, который посланник Трампа неделю назад привез в Киев. Если же министр МВД просто проявит «эмоциональную выдержку» и пойдет на унизительные переговоры с захватчиком сына, то вмиг потеряет авторитет и влияние у силовиков. Значит, больше не сможет управлять частными наци - армиями, оставшись генералом без солдат – сломленным и потешным.

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