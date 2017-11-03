Война начнется 07.11.17, или зачем спешно приезжал Волкер

01.11.2017 12:55:46

Публичное обсуждение незапланированного посещения спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером Киева 27.10.17 не отвечает на один вопрос: чем оно было вызвано? Ответ напрашивается вообще-то единственный: было какое-то безотлагательное дело. И какое же, что срочного было в этом визите? Волкер приезжал разбираться в том, что происходит в Киеве у Рады? На месте, так сказать, поскольку посольство США в Киеве и два этажа ЦРУ в СБУ не на месте? Но ведь зачем-то Волкер приезжал…

Заметим, что Курт Волкер нанёс визит в Киев почти сразу после выступления Владимира Путина в Сочи на «Валдайском клубе», где он сделал, можно сказать, программное заявление по Украине и Донбассу. Путин сказал, что «России нужна дружественная Украина», и Россия не допустит ввода наци-формирований на Донбасс, резни на Донбассе; ответственность за происходящее лежит на Европе:

«Сегодняшняя ситуация — это результат неконституционного вооружённого захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот террор».

То есть косвенно Путин назвал киевские власти террористическими. И не упомянул вообще о США. Эти путинские тезисы неприемлемы для бандеровской власти, и возможно, напугали кого-то в Киеве.

Волкер делает в Киеве прямо противоположные Путину заявления, по всем пунктам. Он заявляет, что «Украина стала более сплоченной, более националистической, более антироссийской, более ориентированной на Запад, чем когда-либо», и вину за это возлагает на Россию, которая «совершила агрессию и оккупирует Донбасс», миротворческая же операция должна восстановить целостность этой националистической Украины, то есть должна отдать Донбасс на произвол бандеровским нацистам. Волкер полностью поддержал «партию войны» в Верховной раде.

«Каких-либо рекомендаций от Курта Волкера не было, он понимает логику действий украинских парламентариев», — отметила председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Получается, Волкер срочно прилетел в Киев, чтобы сделать антипутинские и антироссийские выпады, по факту. Наша политическая элита восприняла это именно так: Косачёв и Пушков назвали Волкера спецом по срыву Минских соглашений, в основу которых легли, напомним, путинские наработки. Глава МИД Сергей Лавров назвал киевские заявления Волкера планом по «оккупации Донбасса».

Эти факты говорят, что саммит Волкер — Сурков закончился полным провалом, его продолжение и сама необходимость — под большим вопросом.

По сути, Волкер проводит политику своего бывшего патрона Джона Маккейна по «глобальному сдерживанию России» путём разжигания войны на Донбассе: этот «миротворец» не устаёт повторять о необходимости поставок оружия на Украину, параллельно с демагогией о миротворческой миссии на Донбассе, и — в пику Путину? — не упоминает вообще о роли Европы в этой миссии.

В таком свете, заявления Волкера о резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе до Нового года — это просто пыль в глаза, здесь может иметь смысл только дата: Волкеру в компании с Маккейном требуется почему-то война на Донбассе до Нового года. Чтобы нанести удар по предстоящим президентским выборам в России?

Ведь, говоря о поставках оружия на Украину, Волкер совсем не блефует: в Вашингтоне уже подготовлен пакет документов для поставок оружия бандеровскому режиму, осталось получить подпись президента Дональда Трампа.

Чтобы президент его подписал, Маккейну и Волкеру нужен соответствующий предлог, которым может стать возобновление войны на Донбассе.

Если именно сейчас ВСУ обострят ситуацию на Донбассе, а сделать это можно только какой-нибудь серьёзной наступательной операцией, Маккейн с Конгрессом смогут надавить на Трампа, и он подпишет пакет документов о поставках оружия, «в виду возобновившейся агрессии Москвы».

Мировые фейк-СМИ докажут это своей ложью, антироссийская кампания в США примет её без доказательств. Трампу будет трудно не подписать этот антироссийский пакет документов, учитывая под каким давлением он уже находится.

Таким образом, Волкер исполнит давнее желание Маккейна о поставках оружия на Украину, и возобновлении войны на Донбассе. Вопрос о сроках нападения на Донбасс приоткрывает срочность визита Волкера в Киев, не токмо же ради публичного ответа Путину он приезжал?

Можно предположить, что Волкер поставил Порошенко перед простой дилеммой: либо он начинает вону на Донбассе и получает «оборонительное оружие», либо его агент Саакашвили начнёт давно анонсированную операцию по «выносу козла».

Саакашвили синхронно с визитом Волкера заявил на своём майдане: «7 ноября даю последний раз им (власти — прим. ред.) принять наши требования. Мы не можем стоять здесь вечно». (7 ноября — первый сессионный день Верховной рады.) Боевик «Правого сектора»* Сивый был более конкретен: «Мы начинаем АТО против Порошенко и всей неукраинской власти. Всё будет сожжено либо блокировано».

Здесь бандеровские политологи и их друзья дружно говорят об абсурдности этого майдана в 200 боевиков. Однако, уже две недели с ним ничего не может поделать верховный главнокомандующий Порошенко. Потому что это совсем не майдан, а скорее спецоперация, по мнению Михаила Погребинского, которую прикрывает сам Волкер и американское посольство, которой потворствует наци-министр Арсен Аваков.

Это акция по устрашению Порошенко и всей его «неукраинской власти», их уже врагами народа объявляют!

Однако, Арсен Аваков объявляет Михомайдан «хламом» и под этим предлогом снимает с него полицейское оцепление!

Вообще, этим он даёт Сивым способ пронести оружие прямо к Верховной раде, вместе с подкреплением боевиков…

Майдан Саакашвили является только видимой частью спецоперации против Порошенко, и то, что он ничего не может поделать с горсткой боевиков, говорит о возможностях стоящих за ними путчистов. Совершить переворот и удержать власть на Украине может сегодня только шеф МВД и наци-боевиков «Азова» Арсен Аваков, по совпадению, он ведёт Саакашвили от самой границы, привёл под Верховную раду вместе с батальоном «Донбасс», и вот снял полицейское оцепление.

Ближайший сподвижник Авакова пастор СНБО Турчинов в Раде призвал Порошенко издать указ о вводе ВСУ на Донбасс. За ними стоят и Тимошенко, и Садовый, и Наливайченко, и Найем с Луценко, и олигарх Коломойский — все они, так или иначе, засветились рядом с Саакашвили, и отошли в тень. Дают возможность Порошенко принять правильное решение.

Собственно, это и есть верхушка нового путча, готовая сорваться с поводка по приказу Курта Волкера. Эти люди могут взять и удержать власть, и выразить претензии на легитимность, и начать войну на Донбассе. Пастор Турчинов просто просится снова на роль исполняющего обязанности президента Украины.

Фактически, уже назначена дата начала путча, её огласил Саакашвили — 7 ноября, либо Порошенко начнёт к 7 ноября войну на Донбассе. Тогда майдан Саакашвили под Радой и сам путч теряют актуальность, на какое-то время.

В любом случае для Порошенко это война: или на Донбассе, или в Киеве, а не мифическая миротворческая операция. Как говорится, не верьте Волкерам, о мире говорящих.

СММ ОБСЕ в лице Александр Хуга заявило на днях, что «эскалация на Донбассе неизбежна». Однако, выльется ли она в наступательную операцию ВСУ? Начальник Генштаба Виктор Муженко пугает общественность большими потерями, вплоть до своей отставки.

Пастор Турчинов предусмотрительно предлагал снять Муженко с должности за взрывы военных складов в Калиновке. Так что поведение ВСУ прогнозировать сложно, как и ответ Вооружённых сил Новороссии.

Определённо можно сказать, что Порошенко поставили ультиматум: «Козлить нельзя помиловать», и пока предлагают самому поставить в нём запятую, до 7 ноября.

Виктор Каменев

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.