Дорога Баку — Тбилиси — Карс: начало формирования Великого Турана?

01.11.2017 12:48:40

На днях в Баку состоялась торжественная церемония официальной сдачи в эксплуатацию железнодорожного маршрута «Баку — Тбилиси — Карс». Железнодорожный транспорт после 19-го века и первой половины 20-го утратил доминирующее положение, тем не менее, новый путь, соединивший через Тбилиси Баку и Карс, имеет протяженность 826 километров. В принципе, это совсем немного по сравнению с другими железнодорожными магистралями длиною в тысячи километров. Открытие БТК стало важнейшим событием для региона и, судя по всему, оно достаточно далеко выходит за рамки чисто экономических отношений. Лучшим доказательством этому может служить именно торжественное открытие, на которое собрался весь высший слой региональных правящих элит.

Участие в церемонии принял президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Эрдоган, глава правительства Казахстана Бакытжан Сагимтаев, глава правительства Узбекистана Абдула Арипов, представительные делегации Таджикистана и Туркменистана. Приняла участие в церемонии и официальная делегация Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Многие из школьного прошлого, возможно, помнят упражнения, в которых учащиеся учились определять однородные члены предложения, выделяя из цепочки родственных слов специально вставленное слово с другим корнем. В любом случае, присутствие на церемонии грузинской делегации во главе с премьер-министром полностью опровергает знаменитую теорию столкновения цивилизаций не менее знаменитого профессора Самюэля Хантингтона, который считал, что все конфликты в современном мире будут возникать по линиям цивилизационных разломов. В нашем случае нетрудно заметить, что все страны, кроме Грузии, являются тюркскими. Очевидно, именно этот фактор и делает открытие железной дороги таким значительным событием. Именно такую оценку в ходе своего выступления на церемонии открытия дал президент Азербайджана.

«Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс — исторический проект стратегического значения», — заявил Ильхам Алиев.

Естественно, хотя бы с формальной точки, на открытии должно быть сказано об экономической целесообразности и выгодности проекта. Она заключается в следующем: с вводом в эксплуатацию БТК открывается кратчайший путь для перевозок и пассажиров из Китая и Центральной Азии в направлении Турции и дальше в страны Юго-Восточной Европы, происходит снижение себестоимости грузов, сокращается время нахождения в пути, повышается безопасность транспортировки и исключается необходимость перевозок морским путем из грузинских в турецкие черноморские порты. Исключаются дополнительные транспортные расходы на морские паромные перевозки, а также портовые сборы. Это обещает привлечь внимание отправителей грузов к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и повысить привлекательность нового маршрута по сравнению с другими.

Вот здесь, наверное, пора задать вопрос, а что в этом хорошего для грузинских портов? Если железная дорога снизит их конкурентную способность, то какова будет их дальнейшая судьба. А ведь помимо существующих крупных портов Батуми и Поти, собираются строить и не менее крупный глубоководный порт в Анаклии, стоимость которого составляет почти $ 5 млрд. Кто-нибудь в Грузии подсчитывал, сколько мы выигрываем на железной дороге и сколько проиграем из-за недогрузки портов? Самое интересное, что для общей магистрали морские перевозки вовсе не отменяются. Весь планируемый грузопоток из Китая и Центральной Азии пойдет через Каспий.

Отмеченным выше странам было необходимо показать и то, что новая магистраль не направлена против интересов других стран, что они и сделали. Нетрудно догадаться, что конкретно имеются ввиду Россия и Армения. Противники строительства 98-километрового участка между Карсом и Ахалкалаки называли эту стройку дорогостоящей политической авантюрой руководства Турции и Азербайджана, которая нацелена на дальнейшую изоляцию Армении.

Строительство данного участка затянулось почти на десять лет и по некоторым данным обошлось в 1,5 млрд долларов. Этому тоже найдено объяснение тем, что в контексте уже упомянутого нами обвинения в «изоляции» руководство Евросоюза и представители международных финансовых институтов приняли меры к перекрытию доступа трех стран БТК к финансовым ресурсам. Категорически отвергается и мнение о том, что реализация этого проекта является недружественным шагом по отношению к России, так как создает альтернативный вариант для перетягивания на себя транзитных грузов из Китая, которые сегодня проходят именно через территорию России.

Напротив, инициаторы проекта отмечают, что шаг в отношении России надо считать дружественным, так как российские грузы и товары могут по БТК напрямую выходить на турецкие порты в Средиземном море и страны Африки. Так же и Турция свои помидоры и другие овощи и фрукты сможет переправлять в Россию вместо комбинированных мультимодальных перевозок прямо по железной дороге. И здесь логику понять трудно. Перехват платы за транзит грузов, идущих через Россию, для последней почему-то должен считаться благом. И очень интересно представить путь скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, идущей из Турции в Россию, не напрямик через Черное море, а из Турции до Баку, а затем в Россию, так как трудно предположить, что хотя бы из Тбилиси эти грузы отправятся в Россию по берегу Черного моря через Абхазию.

России предлагают поверить, что БТК широко откроет ей доступ на обширный турецкий рынок. Но, как всем известно, экономические связи России и Турции давно весьма активны, и кризисы в их развитии связаны не с экономическими, а с политическими причинами. Доказывать России, что обходной путь к Турции для нее выгоднее прямого потребует немало усилий.

Хотя новый железнодорожный маршрут и должен осыпать золотым дождем все страны-участницы, нельзя избавиться от ощущения, что за ним маячит другая, более важная, цель — Турция никогда за время своего существования не отказывалась от мечты объединения под знаменем османов всех тюркских народов. Создание Великого Турана всегда было заветной мечтой руководителей Турции, какие бы титулы они ни носили — от султанского до президентского. Эрдоган никогда не скрывал своей заветной мечты и всегда позиционировал себя не только как лидера собственной страны, но и человека, чьи амбиции выходят далеко за ее границы. В силу различных исторических причин на пути осуществления пантюркистских идей стояли то Иран, то Российская Империя, то Советский Союз. Сегодня идеи пантюркизма медленно, но уверенно начинают обретать плоть и кровь. Все крепче межгосударственная солидарность, все плотнее сжимается и становится более однородным культурное пространство. Местные ученые уже пишут новую общую историю тюрков, в которой предлагают гордиться Тамерланом, Баязидом и другими подобными фигурами. Эти люди действительно оставили в истории след, но, не желая кого-нибудь обидеть, нельзя не отметить, что след этот в первую очередь был кровавый.

Помимо республик Средней Азии, к этому процессу начнут подключать и субъекты Российской Федерации, и признаки этого процесса уже видны невооруженным глазом. Что будет дальше, и где в этом мире место современной Грузии, хорошо знакомой в прошлом с подвигами вышеперечисленных «героев»?

Пока же у нас все хорошо, так как премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поблагодарил своего грузинскому коллегу Георгия Квирикашвили за вклад, внесенный нашей страной в успешную реализацию проекта железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси)

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