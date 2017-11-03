США растоптали минские соглашения и бескомпромиссно наседают

01.11.2017 12:40:34

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. «Думаю, по этому вопросу решено: минские соглашения – между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея – восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», – заявил Волкер.

На прошлой неделе Волкер встретился в Киеве с главой парламента и президентом страны, а также с депутатами Верховной рады. Как заявили в окружении президента Украины, Порошенко и Волкер «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе» в рамках «нормандского формата» и Совбеза ООН.

Еще в феврале этого года госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей «миролюбивой фразе» намекнул на то, что Вашингтон ни в грош не ставит минские соглашения. Напомним, под документами были поставлены подписи России, Германии и Франции – как стран-гарантов выполнения этих соглашений, а также президента Украины Порошенко и представителей республик, лидеров ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Таким образом, под минскими соглашениями нет подписи со стороны американской администрации, а значит, Вашингтон только при удобном случае заявляет, что полностью поддерживает ранее достигнутые договоренности, а на самом деле все ведет к тому, чтобы они не выполнялись, и за их срыв возложить всю полноту ответственности на российскую сторону.

В свою очередь, ДНР и ЛНР предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины Курту Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений. Как заявили полпреды самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, Волкер, видимо, не успел прочитать содержание документов. Иначе невозможно объяснить его заявление, что эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия ДНР и ЛНР.

Американская администрация считает, что было бы неплохо, если РФ и Украина сядут за стол переговоров и смогут достигнуть определенных договоренностей, которые США готовы всегда поддержать. При этом Вашингтон упорно продолжает считать РФ одной из сторон конфликта на Донбассе наравне с Украиной. Таким образом, как пояснил газете «Колокол России» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, противоречивое заявление, которое прозвучало из уст Волкера, не выглядит чем-то новым, потому что эта идея изначально была приоритетной у США.

«Сейчас американцы руками своего спецпредставителя по Украине активно начинают претворять политику, что в конфликте на Донбассе существуют только две стороны противостояния – это Москва и Киев. Поэтому с подачи США Украина принимает закон о реинтеграции, в котором РФ названа «страной-агрессором», против чего Белый дом не возражает. Именно поэтому администрация всячески сейчас пытается скинуть на РФ невыполнение минских соглашений, что дает повод Украине открыто отказаться от ранее взятых на себя обязательств», - отметил эксперт.

Волкер подчеркнул, что конечной целью урегулирования в Донбассе является передача ЛНР и ДНР под контроль Киева в соответствии с минскими соглашениями. Однако, по его мнению, эта задача усложняется из-за позиции России. «Да, это сложно, территории до сих пор оккупированы, огонь не прекращен, со стороны России нет ни одного движения навстречу. Поэтому, надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться, а, наоборот, выводить свои силы, давая дорогу миротворцам», – сказал Волкер.

«Российская позиция в вопросе введения миротворцев в зону конфликта выглядит принципиальной. Предложение президента Владимира Путина ввести миротворческий контингент на линию раздела, обозначает тот факт, что Россия убедилась в том, что Украина не будет и не собирается выполнять минские соглашения, что, по сути, ведет не к разрешению конфликта на Донбассе, а к его замораживанию. США и Украина практически отказались от варианта развития событий, где миротворцы вводятся на линию раздела между Донбассом и Украиной, что отдаленно лежало бы в рамках идеологии минских договоренностей, и таким образом стороны конфликта находились бы внутри самой Украины. Если только речь будет вестись о вводе миротворцев на границу с Россией и Украины, наша страна будет автоматически признана стороной конфликта, на что она никогда не пойдет», - пояснил Владимир Жарихин.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин отметил, что Киев отводит ооновским «голубым каскам» совершенно иную роль. По мнению российского дипломата, фактически им приписывается чуть ли не роль «оккупационных сил» для «наведения порядка» на юго-востоке Украины, установления там международного протектората.

«Сегодня любой проект по размещению миротворцев в зоне конфликта, который поступит на рассмотрение в ООН, рискует быть заблокирован. Таким образом, пока нет никакой возможности для ввода миротворцев, потому что стороны накладывают вето на любые компромиссные решения для выхода из сложившейся ситуации», - полагает собеседник газеты «Колокол России»

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что заявления Волкера по введению миротворцев ООН в Донбассе «прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате».

«Позиция американского спецпредставителя по Украине ведет не только к прямому срыву минских договоренностей, но и всего замораживания конфликта. Таким образом, Волкер делает все, чтобы конфликт вновь перешел в горячую фазу. Именно американцы больше всех заинтересованы в эскалации ситуации на юго-востоке Украины, если пошли по абсолютно неприемлемому пути развития ситуации, не допуская никакого компромисса, и открыто признавая Москву стороной конфликта», - резюмировал Жарихин.

Несмотря на то, что спецпредставитель США Волкер выполняет достаточно серьезную миссию, однако она носит однобокий характер, его действия не способствуют урегулированию конфликта на Украине. Ежедневно ВСУ ведут обстрел мирных позиций непризнанных республик, в результате чего гибнут люди, взрываются дома. Поэтому миротворческие силы ООН если и должны быть введены, то в зону контакта ДНР, ЛНР и Украины, где непосредственно идут боевые действия.

Анатолий Молчанов

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