Казахская пирамида Хеопса: зачем Назарбаеву латиница?

01.11.2017 12:35:29

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Глава государства постановил образовать Национальную комиссию по переводу алфавита на латиницу, а поэтапный переход, в соответствии с этим документом, должен быть обеспечен до 2025 года.

Сейчас в стране используется казахский алфавит на основе кириллицы, он включает 42 буквы. В конце сентября 2017 года завершилась работа над новым алфавитом, основанным на латинице и состоящим из 32 букв. По словам Нурсултана Назарбаева, идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения Казахстаном независимости, и переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на его особом контроле.

О том, что означает окончательное решение о переходе на латиницу, кто в этом заинтересован, как это коснется рядовых граждан и идет ли в данном случае речь о демонстративном дистанцировании Казахстана от Русского мира, ИА REGNUM рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

- Что значит подписание указа о переводе казахского языка на латинскую графику? Насколько выполнимы заявленные планы?

Эта идея не нова, он вынашивал эту идею давно — впервые официально о переводе казахского языка на латинскую письменность было объявлено еще в апреле. То есть это выглядит как текущий рабочий процесс. Тем более в тех же весенних установках Акорды (резиденция президента Республики Казахстан — прим. ИА REGNUM ) было сказано, что алфавит должен быть разработан до конца года, то есть наблюдается даже небольшое опережение графика. Как будет организован перевод обучения на латинскую графику в 2022 году и полный переход на нее в 2025 году — большой вопрос.

Теоретически, если президент доживет до того периода и будет в состоянии управлять страной, что весьма сомнительно, несмотря на достижения современной геронтологии и элитной медицины, то этот курс будет выдерживаться и дальше. Как будет продолжаться после него, можно только гадать.

Возможно, что всё будет так, как случилось в Узбекистане, где на латинскую графику перешли более двух десятилетий назад, но до сих пор даже вывески все на кириллице. Через определенные вещи не перепрыгнешь. Есть проблема культурно-цивилизационного характера. Разумеется, есть некоторые успехи и у узбеков и, особенно, у туркменов. Но там мононациональная среда, проще проводить подобного рода эксперименты на людях. В Казахстане все гораздо сложнее.

- Вопрос коснется русскоязычного населения?

Да, все высокопоставленные чиновники на каждом углу говорят, что это дело сугубо казахское, русских оно никак не коснется, но это лукавство. Казахский язык — это государственный язык. Его в школах изучают все дети, независимо от своей этнической принадлежности. Дети — русские, корейские, татарские, немецкие — будут учить казахский язык в латинской транскрипции, если всё пойдет так, как запланировано. То есть коснется самым непосредственным образом. С другой стороны — кто это будет оплачивать? Оплачиваться переход на латиницу будет из налогов. А налоги будут собираться со всех, вне зависимости их этнической принадлежности.

Скидываться на новый абзац в будущих учебниках истории будут все.

Сомневаюсь, что это как-то прямо коснется русских граждан Казахстана. По большому счету, как они не смотрели казахское телевидение, так и не будут. Им всё равно, какими буквами что-то там будет подписано. Если не умели читать на кириллице, то не научатся и на латинице — нет мотивации. В бытовом смысле переход на латиницу русскоязычных никак не коснется, особенно старшего поколения — тех, кто уже окончил школы, вузы и уже как-то устроился.

- Можно ли в связи с отказом от кириллицы говорить о выдавливании русского языка и стремлении президента Казахстана дистанцироваться от России?

Процесс «казахизации» идет полным ходом. Вытеснение русского языка из культурного пространства было и десять лет назад, будет продолжаться и через десять лет, вне зависимости от того, какая графика будет у государственного языка. Не вижу каких-то перспектив для новых давлений и новых гонений.

Может, даже наоборот, чтобы смягчить впечатление от подобных новаций, могут потратить какие-то деньги на развитие культурно-самобытных автономий, песни и танцы в кокошниках оплатят в очередной раз. Это может быть сделано для того, чтобы снизить критический потенциал в российских СМИ. Он и так низок, мало кто вообще интересуется сутью этой проблемы, все считают, что это дело казахов.

На самом деле здесь есть проблемы, о которых мало говорят, в том числе и в самом Казахстане. Например, покричали национал-патриоты еще по весне о том, что «хорошо, наконец-то избавляемся от еще одного наследия колониального прошлого, подальше от русского мира, поближе к прогрессивной латинице». Но их «сверху» быстро поправили, чтобы они не проговаривали по глупости то, о чём говорить не следует. Думать об этом можно сколько угодно, а вот болтать в блогах — это уже лишнее. Эта волна быстро прошла, но на самом деле ведь так дела и обстоят, этот шаг — символический разворот от России в сторону. А куда — к Турции, Европе или Штатам — другой вопрос. Скорее всего, сейчас это направление не «к», а «от».

Однако не считаю, что нужно заострять внимание на некой «антироссийскости». На самом деле, для того же Назарбаева это в большей степени не антироссийский шаг и стремление продемонстрировать еще большую самостоятельность или увеличить дистанцию. На мой взгляд, он скорее создает для себя еще одну «пирамиду Фараона» и пишет еще одну главу для учебников истории. А его окружение пользуется этим.

- Кто и каким образом?

Отчасти это нужно части потенциальных элитариев. Это не обязательно те, кто по Болашаку (международная образовательная стипендия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — прим. ИА REGNUM ) отучился в Оксфорде, хотя для их большей части тоже. Это попытки новой части элиты — замов, помощников и так далее, — потеснить элиту старую. Помимо «пирамид» и глав в учебниках истории, для действующего инициатора этого перехода это внутриэлитная борьба, которая в Казахстане всегда была и всегда будет. По этим линиям межпоколенческого раскола наверняка будут складываться новые альянсы. Стремление вытеснить старую элиту и на их места привести новых, «прогрессивных» и «технологичных», заточенных кто под Анкару, кто под Брюссель, кто под Вашингтон.

- Насколько такой переход необходим и оправдан? Нурсултан Назарбаев заявил, что «в целом общество поддерживает». Какими могут быть последствия реализации заявленных планов?

Проблема в том, что сейчас раскалываются поколения титульной нации. Те, кому 40—50 лет, в большинстве своем не выучат казахский, это историческая практика. Пройдут линии раскола уже не между этническими группами, которые в Казахстане есть и только расширяются, но уже между самими казахами, по поколенческим показателям, как это произошло в Узбекистане.

Там дети, которые окончили школу 5—10 лет назад, уже просто не в состоянии читать узбекские тексты на кириллице. То есть всё, чем живут их папы-мамы, дедушки-бабушки, для них уже неинтересно, неважно. И наоборот, старшее поколение не в состоянии усвоить узбекский на латинице. Отсюда многоголосица в предложениях узбекских интеллигентов отыграть назад и вернуться к кириллическому письму. То есть межпоколенческий разрыв, который и без того всегда существует во всех обществах, в данном случае в Казахстане будет только обостряться.

Населению рассказывают, что их детям будет легче учить английский язык, клавиатура заточена под английский язык. Это, конечно, детский сад. Любой критик, любой лингвист в двух словах объяснит, что клавиатура — не повод переделывать весь строй письма. А английский язык — в России же его как-то учат.

Все разговоры о том, что это шаг на пути к модернизации, для того, чтобы построить новое общество, новых людей с новыми ценностями — более прагматичных и более современных, более ориентированных на IT, — в абсолюте, если все пойдет так, как было задумано, может, и станут реальностью. Но получится это только с частью общества — с молодыми людьми, которых будут выращивать по новым программам в новых языковых условиях, в новой среде и под новые задачи. А остальные, скажем, три четверти общества автоматически не вписываются в этот новый «идеальный мир».

- Кто будет переписывать всё, что накопилось с 1940 года, когда казахский окончательно перевели на кириллическую графику? Какие можно предположить сложности в этом направлении?

Сказали о выделении 115 млн долларов, но это же смешно, это чтобы общество не раздражать. Счет пойдет на миллиарды, которые надо будет потратить до 2020 года. Вывески переписать, документы переправить, что, кстати, делать придется всем, независимо от этнической принадлежности, так же как и мириться с поборами, которые будут на местном и на региональном

уровне, чтобы переписать.

Всё это непочатый край для энтузиастов делить деньги, но для всех этих энтузиастов места не хватит, желающих предостаточно. Понятно, что это определенная ниша, «кормушка», но это проблема, как в Киргизии — амбиций много, желающих много, а портфелей не хватает.

Я не склонен считать, что из этого ничего не получится. Столицу же он (Нурсултан Назарбаев, — прим. ИА REGNUM ) перенес. Хотя это пробило такие дыры в бюджетах, съело столько денег, которые теоретически могли бы достаться гражданам страны. Здесь примерно то же самое — растянутая во времени большая «Панама» и попил заранее с индульгенцией от возможных проверок. На все эти подготовительные мероприятия, разъяснительную работу и так далее можно списать огромные суммы. Это большое поле для попила с очень размытыми рамками ответственности за то, как эти средства будут расходоваться. Также большая коррупционная составляющая в комиссиях, которые будут писать списки на переводы творческих деятелей, большая коррупционная составляющая для местных чиновников.

Кроме того, есть версия, что это делается для того, чтобы отвлечь население от гораздо более важных для политического класса событий и процессов. От того же транзита власти, от сложной ситуации в экономике. Все национал-патриоты в казахстанском сегменте интернета бьются вокруг идеи перехода на латиницу, обсуждают ее, обсасывают, пережевывают. Им кинули кость, они и накинулись, начали обгрызать со всех сторон, всё остальное отходит на задний план. Возможно, это конспирология, но Тажин (Марат Тажин, первый заместитель руководителя Администрации президента, — прим. ИА REGNUM ) — известный манипулятор, он прикармливает их, как это происходило на Украине, да не совсем так. Но там заигрались и пустили процесс на самотек. В Казахстане пока этого нет, все национально озабоченные «товарищи» под колпаком у Комитета национальной безопасности, находятся под гораздо более жестким контролем. Пока эта ситуация контролируется.

Маргарита Князева

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