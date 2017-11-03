Конституционный суд Молдовы разрешил депутатам объявить «румынский» государственным языком

01.11.2017 12:28:14

На днях 35 депутатов, вошедших в парламент по спискам ЛП и ЛДПМ, представили законодательную инициативу по изменению названия государственного языка в статье 13 Конституции Молдовы. Они апеллировали к решению Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, который постановил, что в Декларации независимости говорится о роли румынского языка, как единого целого с Конституцией и текст Декларации преобладает над Конституцией, в которой указан «молдавский язык» в качестве государственного.

Обратились в КС за разъяснениями и добились желаемого! Судьи разрешили продолжить проводить нужные процедуры, чтобы изменить Конституцию и провозгласить государственным языком - "румынский".

Либералы отмечают, что сейчас был сделан первый шаг по учтановлению исторической правды.

Президент заявил, что и в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа. Название «молдавский язык» используется веками на территории нашей страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван.

«Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают – румынский или молдавский», - заявил президент Игорь Додон.

Глава государства констатирует, что некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности.

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