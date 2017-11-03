ФСБ закрыла и открыла пункты пропуска на границе Крыма с Украиной

01.11.2017 12:25:48

Пропуск через три автомобильных пункта пропуска на севере Крыма на границе с Украиной приостановлен, сообщил «Интерфаксу» в среду, 1 ноября, представитель пограничного управления ФСБ России по республике.

Собеседник агентства уточнил, что пропуск через пункты «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» приостановлен по техническим причинам.

Позднее ТАСС сообщил о возобновлении работы всех трех пунктов.

Вечером 31 октября в Крыму были повреждены два газопровода и опора ЛЭП. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на линии газопровода вблизи Алушты обнаружено внешнее повреждение; прорабатываются все возможные версии инцидента, в том числе подрыв.

«Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — написал глава региона Сергей Аксенов в Facebook. Он сообщил, что энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке.

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