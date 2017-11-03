Перевод казахского на латиницу – продолжение "вестернизации" в Евразийском союзе

31.10.2017 16:45:26

Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева утверждён проект перевода казахского языка на латинскую письменность. Единый вариант новой графики планируется разработать до конца текущего года. А с 2025 г. – вести на латинице делопроизводство, издавать периодику и т.д. Для этого с 2018 г. начнётся подготовка кадров для преподавания нового алфавита и создание новых учебников. Казахский язык уже использовал латинскую графику в 1930-40 гг. Тенденция возвращения к этому виду письменности в постсоветских республиках с тюркоязычным населением прослеживается давно – в Туркменистане такой процесс начался ещё в 1992 г., а в Узбекистане – с 1993 г. Но от члена Евразийского союза в России такого, как будто, не ждали. Хотя и сами "грешны" вступлением в ВТО.

Политолог, эксперт по евразийской интеграции Семён Уралов отметил, что подготовительные работы к этому решению велись давно, проекту властей уже почти 15 лет. По его словам, в Казахстане считают, что так стране будет проще интегрироваться в англоязычное мировое глобальное сообщество, связано это с обучением государственных управленцев в британских и американских вузах и со "стремительной вестернизацией казахских элит".

Эксперт клуба "Урал-Евразия" Вадим Рудаков также говорит, что, по замыслу властей Казахстана, смена письмености призвана обеспечить стране рывок в социально-экономическом развитии, дети смогут легче изучать английский язык, иностранцам будет проще понимать Казахстан. Предполагается, что латиница облегчит вхождение Казахстана в современный мир по всем направлениям, так как английский является языком международного общения.

По мнению эксперта, и для русского языка, и для русского мира никаких прямых угроз от внедрения латиницы в Казахстане нет.

"Русским языком в Казахстане владеет 90% населения, он сохраняет статус межнационального и является одним из обязательных для изучения в школе. Россия и Казахстан имеют вторую по протяжённости государственную границу в мире, в 2013 г. на ней было 238 только автомобильных пропускных пунктов. Торговые связи, постоянные контакты между приграничными областями, – от интеграции никуда не деться. Контакты были и будут всегда, это география. И поэтому русский язык никуда не денется. А, значит, и кириллица никуда не денется", – говорит он в беседе с Накануне.RU.

Другой вопрос – поможет ли переход на латиницу казахскому языку или усугубит и так не очень хорошее его состояние в неказахоязычной среде республики. Казахи, которые говорят только на русском языке, а таких немало на территории Казахстана, переживают за то, как они будут изучать родной язык на новом алфавите. Кроме того, основные книжные фонды на казахском языке были созданы в советские годы, и всё это – литература на кириллице. Каким образом и на какие средства эти фонды будут переводиться на латиницу, особенно сегодня, в условиях экономического кризиса, большой вопрос.

Прямой аналогии с Узбекистаном, как отмечает Вадим Рудаков, здесь также проводить не следует: у Узбекистана до недавнего времени в принципе связи со всеми соседями были довольно напряжёнными. Кардинальные изменения начали происходить с приходом нового президента Шавката Мирзиёева. Более того, перевод на латиницу как раз и не удался в Узбекистане.

"Если проехать по городам, можно увидеть, что кириллица и русский язык до сих пор активно используются на вывесках, в рекламе, в Ташкенте даже названия станций метро до сих пор на кириллице. Узбеки сейчас обсуждают вопрос как раз о том, что поторопились с переходом на латиницу и как быть с ситуацией фактического сосуществования двух алфавитов. До сих пор 52% печатной продукции в стране издаётся на кириллице. Когда власть Казахстана приняла решение переходить на латиницу и стала изучать опыт своих тюркских соседей, то пыталась учесть и эти моменты, но, на самом деле, похоже, ничего не учли", – полагает эксперт.

Алфавит, который был принят на днях в Казахстане, широко обсуждается в Сети, население не совсем довольно результатами "реформы". В кириллическом варианте казахского алфавита было девять казахских букв плюс 33 русских, считалось, что это слишком много. Задача была сократить это количество и желательно уместить в клавиатуру qwerty.

Однако теперь новый казахский алфавит вообще не имеет специфических букв, отражающих казахские звуки – вместо них появились апострофы к латинским буквам, отчего восприятие текста очень усложняется. Возмущение вызывает то, что исключенными оказались и несколько исконных тюркских звуков, обозначаемых буквами Ә и Ө. Утверждается, что апострофы позволят сэкономить на компьютерных клавиатурах – если освоить этот алфавит, писать можно только на латинской раскладке, никаких дополнительных букв не надо. Но из-за этих апострофов усложняется процесс и чтения, и письма. Латинский алфавит "яналиф", который разрабатывался в 1920-1930 гг., в современности оказался не востребован, эти наработки, по всей видимости, не учтены совсем.

Депутат Государственной думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в интервью Накануне.RU рассказал, что переход казахского языка на латиницу, безусловно, означает сигнал Казахстана западным странам о том, что он принадлежит к западному сообществу и, развивая свои отношения с Россией, проявляет и самостоятельность.

"Я бы не преувеличивал значение этого перехода, с одной стороны. С другой стороны, он растянут на достаточно долгий период, и на сегодняшний день многие выражают сомнения, что в этот период в принципе возможно перейти на латиницу. План существует, а по вопросу его реализации нет полной уверенности", – подчеркнул депутат.

По его словам, "нужно понимать, что Казахстан не хочет пострадать от санкций, которые Запад применяет к Российской Федерации", Казахстан не хочет, чтобы в нынешней ситуации он выглядел как сателлит и придаток к России, республика пытается проводить свою линию. В данном случае переход на латиницу – знак того, что Астана в каких-то вопросах может не соглашаться с Москвой.

"Взвешивая, насколько нам важны или неважны переход Казахстана на латиницу и другие меры, планы и реформы, которые применяются этой страной, можно сказать, что есть вещи поважнее. Это, в частности, план создания Евразийского экономического союза, в целом лояльность и взаимоотношения между Россией и Казахстаном, которые существенно важнее, чем какие-либо вопросы, связанные с правописанием казахского языка. В конце концов, это ведь их язык и они вправе делать с казахским языком то, что считают нужным. Они же не русский язык переводят на латиницу", – отметил Константин Затулин.

Депутат обратил внимание на необходимость улавливать сигналы, идущие из Казахстана и других стран постсоветского пространства, но констатировал, что вместе с тем контрпродуктивно предаваться по этому поводу панике в условиях, когда у нас нет собственных аргументов относительно того, почему это должно угрожать нашему сотрудничеству.

Но Семён Уралов напоминает, что во многом, после того как пропадает единая графика, падает знание русского языка. Своеобразный "эффект суржика" усилится и в письме. Это будет использоваться и в политических аспектах, особенно со стороны правых в России и со стороны правых в Казахстане.

Нынешнее решение Астаны может спровоцировать и дальнейший отказ от кириллицы в других государствах Средней Азии, например, в тесно связанной в культурном и экономическом отношении Киргизии – еще одном члене ЕАЭС.

"Проспит" ли Россия очередной виток "вестернизации" в регионе? Пока можно констатировать, что элиты нашей страны и сами "вестернизироваться" рады. Вступление в ВТО прозвучало как гром среди ясного неба для наших партнеров по только создававшемуся тогда Евразийскому союзу. Да и кадровые назначения не говорят о том, что это направление является для РФ действительно важным. На днях Дмитрий Медведев предложил внести кандидатуру не кого-нибудь, а экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова на должность председателя правления Евразийского банка развития. Это тот самый Бельянинов, который оказался в центре коррупционного скандала, связанного с делом о контрабанде алкоголя и закончившегося обысками у него дома, тогда у него нашли крупные суммы денег, спрятанные в коробки из-под обуви. Павел Мартынов Источник

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