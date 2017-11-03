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Детали
Лавров: Украина и страны Балтии продолжают дискриминацию российских соотечественников
|31.10.2017 13:45:53
Дискриминация российских соотечественников продолжается на Украине и в странах Балтии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.
По его словам, сегодня, на фоне нечистоплотной информационной войны против РФ, трудно переоценить вклад соотечественников в продвижение объективного образа Москвы. "Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России, - отметил министр. - А в ряде государств, в частности на Украине и в странах Балтии, не прекращается их прямая дискриминация".
Глава российского дипведомства также дал высокую оценку инициативам соотечественников по уходу за памятниками и местами захоронения российских и советских воинов. "Особо отмечу такие масштабные акции как "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", собирающие десятки тысяч людей почти из сотни государств мира, - указал Лавров. - И не всем по душе такое единение".
Всемирная тематическая конференция "100-летие Русской революции: единение ради будущего" пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября. В ее работе примут участие около 160 соотечественников более чем из 90 стран, в том числе руководители организаций соотечественников, известные представители диаспор, а также представители молодежи.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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