Обратная сторона медали

В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

Гос­ду­ма да­ла ход за­ко­но­проек­там За­ту­ли­на по пра­вам соо­те­чест­вен­ни­ков

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
03.11.2017
15:10:54
Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
15:08:57
«Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
13:49:53
Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
13:45:46
Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
13:40:58
Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
13:38:53
Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
13:00:31
Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
02.11.2017
13:08:36
На Украине придумали способ заставить Россию отказаться от Крыма далее »
13:05:22
Сейм приравнял к ветеранам Второй мировой воевавших против СССР латышей далее »
12:54:22
Правительство Молдавии спешит выполнить обязательства по евроинтеграции далее »

Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Война закончена: что дальше? Право голоса далее »

Особая статья 01.11.2017 далее »

Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »

Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »

Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »

Детали

Соглашение о взаимном признании виз в Союзном государстве может быть подписано до конца 2017 года


31.10.2017 13:40:57

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть подписано до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.

В Гродно накануне прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики. Парламентарии рассмотрели вопросы координации действий государств на внешнем контуре, формирования единого миграционного поля.

"Детально был проработан вопрос о едином визовом пространстве. Сейчас идет работа над соответствующим соглашением, которое будет подготовлено к подписанию до конца текущего года. По оценкам экспертов, оно будет подписано. После ратификации все острые вопросы будут сняты", - отметил Сергей Рахманов, передает БЕЛТА.

Он очертил контуры будущего соглашения: речь в нем будет вестись не только о взаимном признании виз, но и о других разрешительных документах с учетом тех мероприятий, которые будут проводиться в странах в будущем. Это, в частности, чемпионат мира по футболу в 2018 году в России и II летние Европейские игры в 2019 году в Беларуси.

"В рамках документа, как видно, рассматривается более широкий спектр вопросов, которые, к слову, были предложены белорусской стороной. Они учтены нашими коллегами в России. Соглашение будет полнокровным документом, учитывающим все аспекты", - подчеркнул Сергей Рахманов. Он отметил, что это часть работы по укреплению Союзного государства как интеграционной структуры.

Парламентарии также обсудили также перспективы торгово-экономического взаимодействия Гродненской области с регионами Российской Федерации. "В сентябре 2018 года состоится V Форум регионов Беларуси и России. Мы работаем над тем, чтобы форум был наполнен конкретным содержанием, имел прежде всего практическое значение", - отметил Сергей Рахманов. Ряд вопрос, касающихся поставок продукции, станет предметом дополнительного обсуждения.

Во время визита в регион парламентарии ознакомились с экономическим, туристическим потенциалом Гродненской области.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

«Признавшим РФ „оккупантом“ депутатам не место в Союзном государстве»

«Признавшим РФ „оккупантом“ депутатам не место в Союзном государстве» 

Анонсировано создание единого миграционного пространства РФ и Белоруссии

Беларусь и Россия предложат до конца года по три интеграционных проекта

В Кремле подтвердили дату заседания совета Союзного государства

«Меркурий» спешит на помощь

Россельхознадзор запретил поставлять масло и сыр семи белорусским предприятиям

Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России

Экономическая модель Беларуси разрушает Союзное государство

Дотационная модель Минска – гиря на ногах Москвы.

Странный союз: зачем Россия и Белоруссия восстановили пограничный контроль

Он введен только для иностранцев

Александр Лукашенко заявил, что не играет с Россией «в одни ворота»

Что ждать России от Минска и Варшавы

Как реагировать на геополитические игры Белоруссии и Польши?

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.