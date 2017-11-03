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Детали

Сергей Бабурин: Переход на латиницу убьет культурное наследие Казахстана


31.10.2017 12:37:48

В интервью изданию Ukraina.ru эксперт назвал указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка на латинский алфавит демаршем, направленным против евразийской интеграции.

«Я считаю это решение весьма прискорбным фактом, за которым стоит не культурная традиция, а сугубо политические пристрастия. Я очень надеюсь, что этот эксперимент закончится как можно быстрее», — сказал Сергей Бабурин.

Аналогичная реформа проводилась и в других странах постсоветского пространства. В 1990-е годы Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан отказались от кириллицы и сделали выбор в пользу латиницы. Эксперты отмечают, что именно эта система лучше передаёт все звуки тюркской языковой группы. В то же время нельзя отрицать и политическую подоплёку этой меры — перейдя на латиницу, Баку, Ташкент и Ашхабад сблизились с Анкарой.

«Возможно, переход Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана на латинскую графику — это подыгрывание турецкой волне, но всё-таки единство славян и тюрок было исторически более естественным и реальным, чем влияние западной латиницы», — подчеркнул Бабурин.

Однако смена алфавита несёт в себе серьёзную угрозу для культурного наследия страны, ярким свидетельством чего стала Турция, которая в 1928 году отказалась от арабской вязи и сделала выбор в пользу латиницы. Искореняя персидские и арабские слова из лексикона, турками пришлось заменять их европейскими синонимами, в результате старшее поколение перестало понимать современный язык, а подрастающие поколения — тексты, написанные предками. Сегодня произведения эпохи Османской империи доступны только филологам.

«В случае с Казахстаном будет потеряно не только взрослое поколение — потерянной будет и национальная память, потому что сегодня библиотеки страны заполнены книгами на русском или казахском языке, но на кириллице. Этот массив национальной памяти в Казахстане просто так вычеркнуть и не учитывать не удастся», — предупредил президент Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры.

Инициативы о переходе на латиницу звучат и на Украине, в частности из уст представителей запрещённого в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа» в Верховной Раде. Председатель организации Рефат Чубаров подчеркнул, что работа по отказу от кириллицы в крымскотатарском языке ведётся с 1990-х годов. В 1928 году язык этой этнической группы перевели на латиницу, но спустя 11 лет обратились к использованию кириллицы для обеспечения условий сближения с культурой русского народа. В свою очередь редакция украинского интернет-издания «Na chasi» не стала дожидаться каких-либо реформ и начала публиковать материалы и на кириллице, и на латинице.

«Бредовые идеи звучат в любой стране, даже в Болгарии заикались о переводе алфавита на латиницу. Это было бы финишем для памяти Кирилла и Мефодия. Надеюсь, что, кроме бредовых идей, в обществе есть и здоровые силы, выступающие за укрепление сотрудничества и взаимопонимания, в том числе в языковой среде», — выразил надежду Бабурин.

Языковой вопрос очень остро стоит на Украине, где власти всеми доступными способами пытаются насильно перевести общение во всех сферах жизни на государственный язык и максимально искоренить русскую речь: запрещая российские телеканалы, ограничивая ввоз книг из России, блокируя российские интернет-ресурсы, устанавливая языковые квоты на радио и телевидении, а также запрещая обучение на языках нацменьшинств.

Евгения Кондакова

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