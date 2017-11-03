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Рубрика / Политика
Экс-премьер Молдавии Влад Филат может быть оправдан и выпущен на свободу
|31.10.2017 12:34:36
Высшая судебная палата 12 декабря 2017 года примет решение об аннулировании судебного постановления об осуждении бывшего премьера Молдовы Влада Филата.
По словам адвоката Игоря Попы, в направленном обращении высказано требование о пересмотре дела и принятии нового решения.
Попа считает, что речь не идет о сокращении срока, а об оправдании и освобождении бывшего премьера.
В поддержку своего мнения, адвокат ссылается, в частности, на нарушение права на эффективную защиту, а также на отсутствие прозрачности судебных слушаний. Он также напомнил, что ранее адвокаты Филата подали жалобу в ЕСПЧ, в которой также подчеркивается нарушение прав обвиняемого, которые гарантированы Конвенцией о правах и свободах человека.
Нынешний председатель либерально-демократической партии Виорел Чиботару не раз заявлял, что не верит в возвращение в большую политику основателя партии. Он категорически отверг утверждение о том, что ЛДПМ, ДМП и ЛП виновны в краже миллиарда.
"Существует отчет Кролла, в котором упоминаются конкретные люди, чья ответственность является прямой", - сказал Чиботару.
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