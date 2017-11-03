В Литве героизируют нацистских преступников

31.10.2017 12:30:18

Вильнюс дает бой «попыткам» Кремля развязать очередную информационную войну против исторической памяти о «партизанском движении». Правящие элиты призывают защитить от посягательств Москвы массовое сознание и основы государственности, которые были заложены «лесными братьями». В свою очередь в Израиле напомнили о списке из трех тысяч литовских пособников нацистов, ни один из которых на сегодняшний день так и не предстал перед судом.

Возмущение Израиля вызвала инициатива литовских националистов героизировать Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса — одного из руководителей «лесных братьев», который фигурирует в составленном еще в 1999 году Ассоциацией литовских евреев Израиля списке нацистских пособников. Доказательства его причастности к Холокосту в Литве были переданы литовским властям. Однако тема в стране оказалась под запретом, а в отношении участвовавших в подготовке списка граждан Израиля Литва даже возбудила уголовные дела.

Попытки преследования литовской прокуратурой партизан еврейской принадлежности, вызов на допросы одного из основателей мемориала Яд ва-Шем и члена Международной комиссии по расследованию преступлений оккупационных режимов в Литве, бывшего партизана Ицхака Арада, а также партизанок Фани Бранцовской и Рахиль Марголис закончились для Литвы в 2009 году крупным международным скандалом. Уголовные дела закрыли.

Спустя какое-то время Вильнюс предпринял очередную попытку дискредитировать компрометирующий страну и государственную идеологию список.

В 2010 году было заведено уголовное дело за клевету против бывшего узника Каунасского гетто, председателя Ассоциации евреев — выходцев из Литвы израильского адвоката Иосифа Меламеда, который и инициировал составление списка.

В свое время литовские власти через посла Литвы в Израиле пригласили ученого принять участие в расследовании геноцида в Литве, открыв доступ к архивам. После многолетних исследований и вывода о том, что «Холокост в большей степени дело рук местных пособников нацистов», против самого Меламеда было возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что привлекли его по требованию Сейма лишь спустя десять лет. Таким образом, государство дало возможность десяткам пособников нацистов спокойно, без какой-либо огласки и суда, дожить до глубокой старости и уйти в мир иной.

Всё это обернулось в 2011 году очередным международным скандалом для Литвы, когда в знак протеста израильский мемориал Яд ва-Шем отменил свое приглашение литовским чиновникам на симпозиум, посвященный Холокосту.

Сегодня история повторяется. Руководитель парламентской фракции партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» («СО-ХДЛ») Габриэлюс Ландсбергис в Сейме предложил вручить «премии Свободы» за 2018 год руководителям послевоенных «лесных братьев» в Литве, в списке которых фигурирует и Адольфас Раманаускас-Ванагас.

По мнению политика, «награждение их такой премией на фоне странных дискуссий этих дней выразило бы ясную волю Сейма, послужило бы осмыслению памяти партизанских командиров и напомнило бы значение Декларации для современной Литвы».

Попытка правящей элиты, к которой, безусловно, относятся поддерживающие действующего президента Далю Грибаускайте консерваторы, окончательно узаконить к столетию государственности (отмечается в 2018 году) «лесных братьев» в качестве новых символов борьбы за «свободу» закономерно вызвала протест в Израиле.

Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф осудил инициативу парламентария в связи с «участием Раманаускаса-Ванагаса в карательных операциях против еврейского населения». Реакция с литовской стороны не заставила себя ждать.

Депутаты Сейма, консерваторы Арвидас Анушаускас и Лауринас Кащюнас поспешили заявить, что за «новой атакой на партизанское движение» стоит Кремль, который «покушается на массовое сознание, одним из элементов которого является историческая память».

Парламентарии призвали не допустить дискредитации «героического исторического этапа», так как в противном случае будет «посрамлена вся идея литовской государственности».

Понять литовских избранников можно. Государство немало сделало для того, чтобы создать из Раманаускаса-Ванагаса образ национального героя. Под суд даже были отправлены ветераны Второй мировой войны, которые, по мнению местных следственных органов, были причастны к задержанию в послевоенные годы руководителя «лесных братьев».

В июне 2011 года Каунасский окружной суд признал бывшего офицера госбезопасности Витаутаса Василяускаса виновным по делу «о геноциде литовских партизан», приговорив его к четырем годам лишения свободы. В 2015 году Каунасский окружной суд Литвы приговорил к пяти годам лишения свободы 84‑летнего ветерана советской госбезопасности Станислава Дрелингаса «за геноцид против литовских партизан, боровшихся с советской властью».

Ему инкриминировалось участие в операции по задержанию в 1956 году руководителя «сопротивления» Раманаускаса-Ванагаса. И хотя подсудимый отрицал свое участие в данной операции, судебная система постановила, что его участие заключалось в «его действиях, которые помогли другим представителям советских оккупационных властей».

Вместе с тем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал попытку литовской судебной системы расширить правоприменительную практику за счет включения в понятие геноцида «физического уничтожения части литовского населения, принадлежащей к отдельной политической группе, а именно литовских партизан».

В октябре 2015 года ЕСПЧ вынес решение по иску бывшего офицера госбезопасности СССР Витаутаса Василяускаса, постановив, что «истец был необоснованно осужден в Литве по обвинениям в геноциде».

В самой Литве тему «лесных братьев» обсуждать не принято. Любое отличное от официальной трактовки высказывание может обернуться реальным уголовным сроком по статье «отрицание советской оккупации» или лишением работы. Недавний тому пример — увольнение с государственной службы одного из руководителей мэрии Вильнюса Дариуса Удриса за его пост в социальной сети.

Чиновник в Facebook оставил комментарий под фотографией подчиненных Раманаускаса-Ванагаса, которые в послевоенные годы призывали к расправам над председателями литовских колхозов и представителями советской власти.

«По какому определению организацию колхозов приравняли к преступлению против человечества, за которое этические нормы позволяют угрожать смертью? Неужели просто потому, что цель оправдывает средства? Убивать или угрожать смертью организаторам колхозов — это моральный поступок? По каким таким этическим нормам?» — задался вопросом Удрис.

Чиновник, естественно, никаких ответов не получил. Он был обвинен консерваторами в «унижении борцов за свободу Литвы и распространении тенденциозных интерпретаций значения литовской государственности в своих высказываниях в публичном пространстве». В итоге — увольнение с государственной службы.

Сегодня в Литве делается всё, чтобы обелить образ нацистского пособника Раманаускаса-Ванагаса, причастного не только к геноциду литовских евреев в ходе Второй мировой войны, но и к убийствам в послевоенное время мирных граждан страны. Эти военные преступления не имеют срока давности. В переданном Израилем Литве еще в 1999 году списке фигурирует фамилия будущего литовского «национального героя» как «жестокого участника массовых убийств, одного из главных убийц евреев в Друскининкае, Меркине, Бутримонисе, Езнасе и других городах».

Государственная политика Литвы по обелению и героизации литовских пособников нацистов не только грубым образом нарушает резолюцию ООН (69/160 от 18 декабря 2014 года) «О борьбе с героизацией нацизма», но и создает благоприятную почву для проявления антисемитизма, расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Всё это также должно стать предметом тщательного рассмотрения Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью.

Олег Мирославов

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