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Детали
ДНР и ЛНР предложили Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений
|31.10.2017 11:49:16
Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины Курту Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений.
"Господин Волкер, видимо, не успел ознакомиться с подлинниками минских соглашений. Иначе невозможно объяснить его заявление, что эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия ДНР и ЛНР. На этом основании он делает вывод, что с народом Донбасса не нужно обсуждать проекты резолюции и мандата сил ООН", - говорится в размещенном на сайте Донецкого агентства новостей совместном заявлении полпредов республик в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины - Дениса Пушилина и Владислава Дейнего - в связи с высказываниями Волкера по вопросу введения миссии ООН в Донбасс.
"Мы вышлем мистеру Волкеру копии минских документов, под которыми стоят подписи глав народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки", - подчеркивается в документе.
Как отмечается в заявлении, именно "на этом основании ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет".
"Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в контактной группе, где мы полноправно представлены. Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР", - говорится в заключении совместного заявления Пушилина и Дейнего.
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