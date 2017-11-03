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Детали
Молодые соотечественники из 40 стран мира встречаются в Москве
|31.10.2017 11:42:36
В столице России начинает работу V Слёт молодых соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает сайт Росмолодёжи. Участие в масштабном мероприятии принимают представители российской молодёжи, а также более ста наших соотечественников (в возрасте от 18 до 30 лет), которые съехались в Москву из сорока стран мира. Инициатором и организатором юбилейного слёта выступило Федеральное агентство по делам молодёжи. Форум проходит также при поддержке департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России и межведомственного Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Основная цель мероприятия — объединение молодых соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг идеи единства российской нации. С 1 по 5 ноября участников слёта ждёт масштабная образовательная и дискуссионная программа. Они обсудят вопросы международного и межнационального сотрудничества и перспективы развития общественных организаций, в которых задействованы молодые соотечественники.
В основном работа на тематических площадках пройдёт в формате лекций, дискуссий и культурно-досуговых мероприятий. Также молодые соотечественники примут участие в шествии и митинге, посвящённом празднованию Дня народного единства.
С докладами на слёте выступят депутат Госдумы Константин Затулин, представитель МИД РФ Олег Мальгинов, директор Международного молодёжного центра Росмолодёжи Алексей Любцов, а также другие политики и общественники.
На торжественном закрытии слёта участниками будет принята итоговая резолюция, в которой планируется отметить ключевые проблемы и наработки.
Как сообщал портал «Русский мир», сегодня в Москве состоится Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом, участие в которой принимают представители свыше 90 стран мира.
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