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Детали
Волкер привёз в Киев войну
|31.10.2017 11:33:24
Зачем Курт Волкер приезжал в Киев с экстренным, незапланированным визитом? Понять из официальной информации невозможно. Подтвердить «принципиальную важность надлежащего выполнения Минских соглашений» и получить от Порошенко «благодарность за действия, направленные на восстановление мира на Донбассе»? И «укрепление международного присутствия на Донбассе»?
Тем более что самый важный вопрос для Порошенко сейчас – это не Донбасс и не Минские соглашения, а козлиный майдан под Верховной радой, который прочит его на роль «козла на вынос». Но об этом, самом животрепещущем вопросе, Волкер не проронил ни слова, даже в своём твиттере, где упомянул о «хорошем разговоре с Порошенко».
Весьма скромная пресса об экстренном визите спецпредставителя США Курта Волкера тоже ничего не сообщает – о его отношении к Третьему майдану под Радой. Пишут только о Донбассе, где Волкер показывает себя настоящим вторым Маккейном, только без рака головного мозга, поэтому более хладнокровным и тонким, я заметил это ещё в предыдущей статье.
В недавнем интервью Reuters Волкер сказал, что «российская агрессия» привела к нынешней ситуации в Донбассе, и «Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым». Вопрос о поставках оружия бандеровской Украине «не должен быть спорным», так как «никто не переживает, когда кто-то защищается, если только это не агрессор». Вот чем Волкер не Маккейн?
Тем, что у Волкера нет обязательств перед Петром Порошенко, которые, возможно, давал Маккейн с другом своим Джо Байденом. Хотя о майдане под Радой Волкер ничего публично не сказал, Третий майдан сам о себе сказал очередным Вече прямо во время визита, что является весьма интересным совпадением. На этом вече ветераны войны «за независимость Украины»(?) создали движение «За освобождение Украины от олигархов и предателей» (!), во главе, по-видимому, с командиром наци-батальона «Донбасс» Семёном Семенченко. Ещё майдан требует принять закон об импичменте президента и досрочные выборы Рады и президента, то есть «выноса козлов».
О разгоне козлиного майдана речь, похоже, уже не идёт, Семенченко на это усмехается, и намекает, что Парубий, Гройсман и Турчинов уже покинули Киев, от греха подальше. Вообще, пока всё внимание было приковано к протестному пяточку у Рады, наци-ветераны перенесли свою деятельность в регионы, где приступили к блокированию «заработков верховного главнокомандующего». Это значит, что завтра кольцо нацгвардии вокруг Третьего майдана может само оказаться в кольце «блокировальщиков».
Фактически, своим срочным визитом Волкер поддержал Третий майдан, и поставил Порошенко в тяжёлое положение. Петро может ещё раз объявить войну Донбассу, но вряд ли «ветераны АТО» ему поверят: война на Донбассе уже идёт, без всякого объявления, и без перспектив. Собственно, идея Порошенко о вводе миротворцев НАТО на Донбасс и вызвана невозможностью военной победы.
Политолог Владимир Жарихин, комментируя срыв Киевом и Вашингтоном Минских соглашений и миротворческой операции на линии разграничения на Донбассе, заметил, что после этого России не остаётся ничего другого, как приступить к третьему сценарию: деструкции бандеровского режима. Это совсем не означает ввода войск на Донбасс, как многие надеются, но прекращение отношений с режимом, упорствующим в своём бандеровском нацизме. Товарооборот России с этим режимом всё ещё весьма значителен. Теперь он сможет, наконец, получить полную независимость от товарооборота с Россией. А Европе придётся взять на полное содержание и Бандеру, и Петлюру, и Шухевича.
Виктор Каменев
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