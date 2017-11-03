Волкер привёз в Киев войну

31.10.2017 11:33:24

Зачем Курт Волкер приезжал в Киев с экстренным, незапланированным визитом? Понять из официальной информации невозможно. Подтвердить «принципиальную важность надлежащего выполнения Минских соглашений» и получить от Порошенко «благодарность за действия, направленные на восстановление мира на Донбассе»? И «укрепление международного присутствия на Донбассе»?

Тем более что самый важный вопрос для Порошенко сейчас – это не Донбасс и не Минские соглашения, а козлиный майдан под Верховной радой, который прочит его на роль «козла на вынос». Но об этом, самом животрепещущем вопросе, Волкер не проронил ни слова, даже в своём твиттере, где упомянул о «хорошем разговоре с Порошенко».

Весьма скромная пресса об экстренном визите спецпредставителя США Курта Волкера тоже ничего не сообщает – о его отношении к Третьему майдану под Радой. Пишут только о Донбассе, где Волкер показывает себя настоящим вторым Маккейном, только без рака головного мозга, поэтому более хладнокровным и тонким, я заметил это ещё в предыдущей статье.

В недавнем интервью Reuters Волкер сказал, что «российская агрессия» привела к нынешней ситуации в Донбассе, и «Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым». Вопрос о поставках оружия бандеровской Украине «не должен быть спорным», так как «никто не переживает, когда кто-то защищается, если только это не агрессор». Вот чем Волкер не Маккейн?

Тем, что у Волкера нет обязательств перед Петром Порошенко, которые, возможно, давал Маккейн с другом своим Джо Байденом. Хотя о майдане под Радой Волкер ничего публично не сказал, Третий майдан сам о себе сказал очередным Вече прямо во время визита, что является весьма интересным совпадением. На этом вече ветераны войны «за независимость Украины»(?) создали движение «За освобождение Украины от олигархов и предателей» (!), во главе, по-видимому, с командиром наци-батальона «Донбасс» Семёном Семенченко. Ещё майдан требует принять закон об импичменте президента и досрочные выборы Рады и президента, то есть «выноса козлов».

О разгоне козлиного майдана речь, похоже, уже не идёт, Семенченко на это усмехается, и намекает, что Парубий, Гройсман и Турчинов уже покинули Киев, от греха подальше. Вообще, пока всё внимание было приковано к протестному пяточку у Рады, наци-ветераны перенесли свою деятельность в регионы, где приступили к блокированию «заработков верховного главнокомандующего». Это значит, что завтра кольцо нацгвардии вокруг Третьего майдана может само оказаться в кольце «блокировальщиков».

И в такое вот время Волкер главнокомандующему Порошенко зубы заговаривает: «В Украине происходит не межэтнический или внутренний конфликт, а российское вторжение и оккупация. Важно, чтобы Россия признала, что её усилия привели к большим потерям и поражениям». Это ж сколько ждать придётся, издевается? – думает, наверное, Порошенко…





«Он понимает логику действий украинского парламента», – сказала по итогам встречи с Волкером один из его руководителей Анна Гопко. Да Волкер просто стал на позиции «партии войны» в Раде, и требует от Порошенко срочного возобновления боевых действий на Донбассе, продолжения войны «за независимость», если он не хочет войны «за освобождение».

Фактически, своим срочным визитом Волкер поддержал Третий майдан, и поставил Порошенко в тяжёлое положение. Петро может ещё раз объявить войну Донбассу, но вряд ли «ветераны АТО» ему поверят: война на Донбассе уже идёт, без всякого объявления, и без перспектив. Собственно, идея Порошенко о вводе миротворцев НАТО на Донбасс и вызвана невозможностью военной победы.

Ещё срочность визита Волкера может быть вызвана внутренними раскладами в Вашингтоне, возможно, тамошняя «партия войны» и Волкер чувствуют окончание своего мандата, и спешат взорвать ситуацию на Украине. И ставят Порошенко в безвыходное положение между майданом и Донбассом. По сути, Волкер привёз в Киев войну, так как на Донбасса она уже идёт. «Международное присутствие» в лице главы СММ ОБСЕ Александра Хуга синхронно с визитом Волкера в Киев заявило: «Эскалация на Донбассе неизбежна».





Константин Косачёв квалифицировал визит Волкера как «попытку отменить Минские соглашения», Алексей Пушков назвал его «спецпредставителем по срыву урегулирования на Украине», а вот Владимир Путин на «Валдайском клубе» в Сочи не заметил Курта Волкера, и вообще США на Украине: «Сегодняшняя ситуация – это результат неконституционного вооружённого захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот террор». Здесь интересны два момента: Путин назвал ситуацию на Украине «террором», и не упомянул совсем Америку, свалив всю вину на Европу. Москва вообще не хочет иметь дел с Волкером? Заметим, что Волкер охарактеризовал ситуацию на Украине в пику Путину.

Политолог Владимир Жарихин, комментируя срыв Киевом и Вашингтоном Минских соглашений и миротворческой операции на линии разграничения на Донбассе, заметил, что после этого России не остаётся ничего другого, как приступить к третьему сценарию: деструкции бандеровского режима. Это совсем не означает ввода войск на Донбасс, как многие надеются, но прекращение отношений с режимом, упорствующим в своём бандеровском нацизме. Товарооборот России с этим режимом всё ещё весьма значителен. Теперь он сможет, наконец, получить полную независимость от товарооборота с Россией. А Европе придётся взять на полное содержание и Бандеру, и Петлюру, и Шухевича.

Виктор Каменев

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