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Детали
Адам Осмаев обвинил Россию в организации покушения на него
|31.10.2017 11:26:13
Находящийся в розыске по подозрению в организации покушений на Владимира Путина и Рамзана Кадырова выходец из Чечни Адам Осмаев заявил порталу LB.ua о причастности России к обстрелу его автомобиля. В результате происшествия погибла жена Осмаева Амина Окуева.
Адам Осмаев сравнил произошедшее с покушением на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. «Это то же самое, это звенья одной цепи,— заявил находящийся в больнице Осмаев.— Здесь действует террористическая группировка».
Обстрел автомобиля произошел в Киевской области накануне. Машина остановилась у железнодорожного переезда, когда неизвестные открыли огонь из автомата. Амина Окуева получила пулевое ранение в голову, Адам Осмаев — легко ранен.
Уголовное дело о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова в отношении Адама Осмаева было возбуждено в 2007 году. Однако Осмаев избежал судебного преследования, переехав на Украину. Там Осмаев был задержан за то же преступление в 2012 году, а затем осужден. Ему также инкриминировалось покушение на президента России Владимира Путина. В 2014 году Адам Осмаев был отпущен и принял участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.
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