Альянс Русской и Румынской Церквей - это "контрольный пакет" в мировом Православии

31.10.2017 11:22:10

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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27-28 октября Святейший Патриарх Кирилл посетил Румынский Патриархат. Показательно, что встречи Патриарха Кирилла с не православным не румынским Президентом Румынии, яростным натовцем и "евроинтегристом" Иоаханнисом не было, зато прием Румынской Церковью был масштабным и с далеко идущими последствиями. Румынская Церковь, будет второй по численности Поместной Церковью, и тогда не захотела быть в фарватере фанариотского папизма, и сейчас не хочет. Поэтому Румынский Патриарх Даниил пригласил на торжества в честь Новомучеников и юбилея своей интронизации именно Московского и всея Руси Патриарха Кирилла, который в своей проповеди на Св.Синоде Румцеркви подчеркнул, что паства РПЦ МП - это 180 миллионов человек. Теперь эти 180 миллионов человек нужно организовать, консолидировать и тогда они воссоединят Великую, Малую и Белую Россию. С помощью активной миссии 180 быстро превратятся в 280 миллионов и так далее. Теперь нашим Церквям логично обменяться Подворьями, без посредников решать все вопросы и это будем гарантом единства Вселенского Православия. Румынская Церковь в братском диалоге с Румынской попросит Церковь - сестру не вторгаться в Молдавию, а с миссией в Европе против "евросодома" - поможет.

Святейший Патриарх Кирилл ясно выразил благодарность Румынской Церкви, что в 1920-30 годы она не поддержала обновленческий раскол, ведь Константинопольский вовсю поддержал: "В своей борьбе с Церковью большевистская власть всячески стремилась ослабить ее изнутри, провоцируя в ней расколы, самым крупным из которых в 1920-е годы стал обновленческий» или «живоцерковный». И в такой ситуации для Русской Церкви было крайне важным проявление солидарности с ней со стороны братских Поместных Церквей. Так, в 1930 году на заседании Межправославной комиссии по подготовке к Всеправославному Собору в ответ на предложение пригласить на него обновленцев представитель Румынской Церкви епископ Тырговиштский Тит заявил: «Мы положительно знаем, что "Живая церковь" не является православной, и если бы она смогла прибыть, то должна бы присутствовать не как равночестная нам, а как обвиняемая».

Подробно о том, как Румынский Патриархат заблокировал попытки Константинопольского признать в 1920-30 е годы обновленческий раскол, описано в новой книге прот. Александра Мазырина и А.Кострюкова "К истории взаимоотношений Московского и Константинопольского Патриархатов в 1920-30-ые годы" (МПСТГУ,"017 г). На встрече Румынского и Московского и всея Руси Патриархов на торжествах в Бухаресте присутствовали Предстоятели Албанской и Чехословацкой Поместных Церквей, иерархи Болгарской и Польской. Они фактически укрепили альянс двух крупнейших Церквей Вселенского Православия. Но и враг не дремлет.

Так, антицерковный сайт "Кредо" с помощью своего источника в Женеве, некоей львовской журналистки активно информационно раскачивает ситуацию в Женевской и Западно-Европейской епархии Русской Зарубежной Церкви. Они помогли добиться отставки русского патриота епископа Михаила (Донскова) с поста Западно-европейского епископа РПЦЗ за "сотрудничество с российской политизированной организацией фонд св. Андрея Первозванного"! Синод РПЦЗ заговорил голосом Конгресса США! Одновременно Синод этими словами словно дает понять "между строк", что на них давят США, чтобы "слить" вл. Михаила и разорвать каноническое общение РПЦЗ с Московским Патриархатом, использовать это подготавливаемое расторжение как прецедент для откола УПЦ от Московского Патриархата. Так что спать нельзя, а то "Спящие" задушат!

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