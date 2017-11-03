Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Американская администрация "активно рассматривает" возможность поставок оружия Украине. Об этом заявил агентству Reuters в ходе визита в Киев спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, "никто не переживает", когда кто-то обеспечивает свою защиту, если только это не агрессор. Поэтому вопрос не должен быть спорным, добавил он. США рискнут пойти на этот шаг?Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в программе "Право голоса"

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