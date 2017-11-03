Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «60 минут».

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