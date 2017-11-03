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Детали
Россия и Казахстан реанимируют Хвалынский проект по экспорту газа в Китай
|30.10.2017 16:30:46
Россия и Казахстан пытаются реанимировать Хвалынский проект, следует из отчёта правительства РФ о ходе реализации соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает "Интерфакс-Казахстан".
В Минэнерго России решили продолжить рассмотрение вопроса об экспорте газа в Китай через существующую газотранспортную инфраструктуру Казахстана двумя компаниями: "Лукойл" (MOEX: LKOH) и "Газпром" (MOEX: GAZP).
Ведомство приступило к работе по подготовке актуального текста СРП "Хвалынское". В обновлённом СРП будут уточнены вопросы о приостановке и правах пользования участком недр, бонусе при подписании соглашения и стабилизационной оговорке. Уже собраны конкретные предложения и дополнительные материалы по актуализации этого соглашения со стороны Минприроды, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Ростехнадзора и "Лукойла".
Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что компания хотела бы получить право экспорта газа именно для данного проекта.
Хвалынское месторождение было открыто в северной части Каспийского моря в 2002 году. Запасы газа достигают 332 млрд кубометров, конденсата – 17 млн тонн, нефти – 36 млн тонн. В апреле 2003 года "Лукойл" и "КазМунайГаз" подписали соглашение о принципах совместного освоения Хвалынского месторождения, а в марте 2005 года создали совместное предприятие.
Однако Хвалынское СРП так и не заработало. Сначала возникли проволочки с разделением морских границ на Каспии. Затем возник вопрос о реализации газа из этого месторождения. Первоначально предполагалось поставлять газ на экспорт в Китай через Казахстан. Однако "Газпром" выступил против данного варианта и предложил поставлять газ на внутренний рынок. Участники проекта после анализа пришли к выводу о том, что при поставках на внутренний рынок России проект становится экономически неэффективным как для участников проекта, так и для государства. В 2015 году работа по Хвалынскому СРП была остановлена.
В начале октября 2017 года Казахстан и Китай подписали договор о поставке пяти млрд кубометров казахстанского газа в течение одного календарного года. Договор купли-продажи подписан между АО "КазТрансГаз" и компанией PetroChina International Company Limited. Экспортные поставки газа планируется начать уже с 15 октября. Ресурсной базой станут месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ АО "КазТрансГаз". Местом приёма газа китайской стороной определён пограничный пункт "Хоргос".
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