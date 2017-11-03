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Детали
На митинге в Тбилиси потребовали отставки правительства и диалога с Москвой
|30.10.2017 16:28:04
Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" провела в центре Тбилиси многотысячную акцию с требованием отставки правительства, сообщает Sputnik Грузия.
Неделю назад в Грузии прошли выборы мэров и местных законодательных органов в 64 городах и районах. Они завершились победой правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". "Альянс патриотов", по предварительным итогам, смог преодолеть четырехпроцентный барьер и стал четвертой партией, пользующейся наибольшим доверием граждан.
"Эта лживая власть, которая утопила страну в непотизме, нищете и коррупции, должна уйти в отставку. Неделю назад она нам еще раз показала, что она силой узурпирует власть путем выборов, когда она проконтролировала волеизъявление народа, что недопустимо законом", — заявил исполнительный секретарь партии Гоча Тевдорадзе.
Он подчеркнул, что в силе остаются и прежние требования партии, с которыми она проводила акции протеста до выборов: конституционная реформа, создание комиссии "Грузия — НАТО — Россия" и начало диалога с Москвой и властями Абхазии и Южной Осетии.
Как отмечает Sputnik, незадолго до выборов представители этой партии побывали в Москве, где встретились с российскими парламентариями. Речь шла о создании нового политического формата Грузия — НАТО — Россия и проведении международной конференции в Тбилиси.
Это был уже второй визит грузинских депутатов в Москву за последние три месяца. В июле на встрече с российскими коллегами они договорились о создании межпарламентской рабочей группы.
Сейчас диалог между Москвой и Тбилиси поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой в августе 2008 года в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Представители "Грузинской мечты", которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией.
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