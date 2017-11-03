Обратная сторона медали

В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

Гос­ду­ма да­ла ход за­ко­но­проек­там За­ту­ли­на по пра­вам соо­те­чест­вен­ни­ков

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
03.11.2017
15:10:54
Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
15:08:57
«Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
13:49:53
Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
13:45:46
Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
13:40:58
Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
13:38:53
Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
13:00:31
Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
02.11.2017
13:08:36
На Украине придумали способ заставить Россию отказаться от Крыма далее »
13:05:22
Сейм приравнял к ветеранам Второй мировой воевавших против СССР латышей далее »
12:54:22
Правительство Молдавии спешит выполнить обязательства по евроинтеграции далее »

Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Война закончена: что дальше? Право голоса далее »

Особая статья 01.11.2017 далее »

Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »

Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »

Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »

Детали

Избранный президент Киргизии вступит в должность до 1 декабря


30.10.2017 16:26:27

Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вступит в должность в течение ближайших тридцати дней. Об этом сообщила в понедельник в Бишкеке во время заседания Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики ее председатель Нуржан Жайлдабекова.

"Инаугурация нового президента должна состояться не позднее 1 декабря этого года", - сказала она.

По ее словам, для определения точной даты вступления Жээнбекова в должность ЦИК республики будет проводить консультации с парламентом страны, а также с действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

ЦИК Киргизии в понедельник официально обнародовала результаты состоявшихся 15 октября президентских выборов. Победителем был объявлен Жээнбеков, набравший чуть более 54% голосов избирателей. Избранный глава государства был выдвинут кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана. Второе место с 33,5% голосов занял лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика Отчизна") Омурбек Бабанов, остальные девять претендентов существенно отстали от лидеров.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Президент или премьер — кто будет править бал в Кыргызстане

Президент или премьер — кто будет править бал в Кыргызстане 

Сооронбай Жээнбеков и сложное наследие Алмазбека Атамбаева

Сооронбай Жээнбеков и сложное наследие Алмазбека Атамбаева 

Алмазбек Атамбаев призывает «не надеяться на ЕАЭС»

В Бишкеке все спокойно: жесткие действия властей подействовали отрезвляюще на горячие головы

В Бишкеке все спокойно: жесткие действия властей подействовали отрезвляюще на горячие головы  

В Бишкеке всё спокойно

В Киргизии победил верный слову тихий аппаратчик, который продолжит курс прежнего президента республики 

Итоги выборов в Киргизии не повлияют на отношения с Россией

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что после президентских выборов отношения между Москвой и Бишкеком не изменятся.  

Киргизия выбрала президента, едва не рассорившись с Казахстаном

В борьбе за президентский пост сошлись представители спекулятивного капитала и аппаратной элиты, но Россия ожидает продолжения сотрудничества  

Победа учителя русского языка в Киргизии стала сюрпризом для Запада

Сооронбай Жээнбеков пообещал начать борьбу с коррупцией со своего соперника на выборах 

На президентских выборах в Киргизии побеждает Сооронбай Жээнбеков

Киргизия получила нового президента

Киргизия получила нового президента 

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.