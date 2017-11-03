Избранный президент Киргизии вступит в должность до 1 декабря

30.10.2017 16:26:27

Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вступит в должность в течение ближайших тридцати дней. Об этом сообщила в понедельник в Бишкеке во время заседания Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики ее председатель Нуржан Жайлдабекова.

"Инаугурация нового президента должна состояться не позднее 1 декабря этого года", - сказала она.

По ее словам, для определения точной даты вступления Жээнбекова в должность ЦИК республики будет проводить консультации с парламентом страны, а также с действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

ЦИК Киргизии в понедельник официально обнародовала результаты состоявшихся 15 октября президентских выборов. Победителем был объявлен Жээнбеков, набравший чуть более 54% голосов избирателей. Избранный глава государства был выдвинут кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана. Второе место с 33,5% голосов занял лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика Отчизна") Омурбек Бабанов, остальные девять претендентов существенно отстали от лидеров.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.