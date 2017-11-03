Битва за украинцев в России: политики проигрывают бюрократам

30.10.2017 16:21:33

Глава Госпогранслужбы Украины, генерал-лейтенант Петр Цигикал на прошлой заявил: Россия остается одним из приоритетных направлений для путешествий украинцев.

«В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017 уже более 5,7 млн», — сообщил он.

И это не туристы. Ведь обратно на Украину вернулось лишь 1,5 млн человек. Примечательно, что руководство РФ наплыву украинцев не то, что не мешает, а даже радо.

«Считаю, что у нас один народ и разницы практически никакой нет. Есть культурологическая, языковая окраска немножко другая. Причем для меня, например, своеобразие культуры украинского народа очень дорогого стоит. Это действительно богатая культура. Но в целом, по сути‑то, один народ. И он очень терпеливый», — заявил летом президент РФ Владимир Путин.

Он анонсировал принятие закона, облегчающего получение гражданства России украинцами: теперь для этого не нужна будет справка об отказе от украинского гражданства. По словам Путина, помимо всего прочего, среди украинцев хватает хороших специалистов, работавших на предприятиях, которые сегодня на их Родине переживают не лучшие времена.

«Это очень хорошие специалисты, высокого класса, мирового уровня, они работают у нас и дай Бог им здоровья», — отметил Путин.

Однако проблема все еще не решена. В воскресенье 29 октября на канале «Россия» в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым вышел детальный сюжет о злоключениях украинцев в России.

Россия не торопится принимать украинцев. И это при том, что в РФ демографическая ситуация не самая лучшая. За первое полугодие 2017 года резко вырос показатель естественной убыли населения. За этот период родилось около 821 тыс. человек, а умерло — 940,4 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль составила 119,4 тыс. человек, что почти в четыре раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом страна находится в демографической яме: сказываются 90-е годы и еще более ранние потери населения в Великой Отечественной войне.

Около 83% населения России составляют русские. Привлекать в страну представителей, по словам Путина, одного с ними народа — сам Бог велел. Но, несмотря на поддержку на самом верху, дело государственной важности буксует. Причина — бюрократия.

Русские и не совсем

В России существуют законы и программы, которые, как бы, должны сделать вопросы интеграции украинцев максимально простыми. На деле все обстоит иначе. Скажем, согласно нынешнему законодательству носителями русского языка могут быть «признанные владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации».

Что это означает на практике? Один из упомянутых в сюжете героев — одессит Егор Кваснюк, по сути вынужденный влачить существование нелегала в Ростове-на-Дону. На Украину один из одесситов-«куликовцев», чей отец — Григорий Кваснюк — до своей смерти летом 2017 года считался голосом пророссийской Одессы — вернуться по понятным причинам не может. Кваснюк-младший выступал против Майдана и чудом не был убит 2 мая 2014 года. Через три дня — 5 мая — он уехал из Одессы.

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Несмотря ни на что, потомственный одессит Кваснюк не может быть признан носителем русского языка. Ведь Одесса — не в пределах госграницы РФ. Хотя этот город считали одним из основных городов Российской империи. «Я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу», — радовался русский классик Александр Пушкин. «Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде», — писал «красный граф» Алексей Толстой.

С другой стороны, если бы у немецкого философа Иммануила Канта были потомки, они могли бы претендовать на российское гражданство. Ведь с 1758 по 1762 год Кенигсберг, где и проживал всю свою жизнь Кант, относился к Российской империи, а сейчас город, правда, под названием Калининград, часть РФ. Потомки жителей города, основанного Тевтонским орденом, могут по упрощенной процедуре стать россиянами, а потомки основанного российской императрицей Екатериной II форпоста России на Черном море — нет.

Российские депутаты попытались эту проблему решить.

«Соответствующий законопроект внесен еще в декабре прошлого года. Он лежит пока без рассмотрения — есть несогласные с ним, в том числе и в администрации президента в государственно-правовом управлении, к сожалению», — пояснил в интервью Ukraina.ru депутат Госдумы Константин Затулин.

Но даже если кому-то повезло доказать документально свое родство с проживавшими на территориях «в пределах государственной границы РФ», пройти собеседование на знание языка, истории и законодательства России, а также предоставить нотариально заверенное заявление о выходе из гражданства Украины, это еще не гарантия получения гражданства.

«Вести недели» приводят пример украинки Светланы Сорокиной, прошедшей все мытарства, но так и не получившей гражданства.

«Гражданства нет до сих пор. И это самое обидное. Мы как бы и русские, и это доказали, но… », — вздыхает Сорокина.

У украинцев есть еще один выход: не связываться с муторной и долгой процедурой получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ, о «подводных камнях» которой уже писала Ukraina.ru, а работать, купив патент — разрешение на работу в России. Но и этот путь могут сделать сложным.

Москва для москвичей

Москва — город, наиболее привлекательный как для иностранных мигрантов, так и для самих россиян. По разным оценкам он прирастает 250 тыс. мигрантов ежегодно. Москва и область лидируют среди по популярности для переезда.

«Москва не резиновая», — жалуются москвичи, и те, кому посчастливилось закрепиться в городе раньше, чем остальным приезжим.

Вот и столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что хотел бы, чтобы в Москве иностранных мигрантов не было.

«Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники», — поделился он мнением с депутатами Мосгордумы.

В то же время, Собянин признал: иностранные мигранты и с нынешней ценой за патент, которая составляет 4,2 тыс. руб. в месяц существенно пополняют местный бюджет — «больше, чем нефтяная компания».

«За прошлый год в общей сложности было собрано 30 млрд руб. за оформление и оплату патентов», — конкретизирует в интервью «Взгляду» руководитель информационно-правового портала для мигрантов «90180.ru» Александр Калинин.

Впрочем, даже подняв цену на патент, Москва не отвадит всех мигрантов. Ведь приезжим из Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии патенты на работу в России можно не получать. Эти страны входят в Евразийский экономический союз. Таким образом, подняв цену на патент, московские власти могут лишить столицу тех, кого президент России называет соотечественниками и высококвалифицированными работниками.

А пока за украинцев продолжает активно бороться, например, Польша.

«В прошлом году 64 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Российской Федерации. Для сравнения: в Польше в 2016 году более полумиллиона украинцев получили вид на жительство», — рассказывает председатель Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

И польская политика приносит свои плоды: волна иммиграции из Украины удерживает показатели старения населения в Польше от падения на 5 лет. Кроме того, благодаря мигрантам из Украины рост зарплаты в Польше при стабилизации экономики удалось сдержать, а Центробанк страны укрепил процентные ставки, оставив их на историческом минимуме в 1,5%. Да и укрепляется влияние Польши на внутреннюю политику Украины.

Россия же из-за бюрократических проволочек сама себя лишает возможности решить целый спектр проблем, и в первую очередь — демографическую. Николай Подкопаев Источник

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