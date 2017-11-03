«Мигранты дают москвичам возможность заниматься любимым делом» — «Взгляд»

30.10.2017 16:16:43

«Создавая сложности с легализацией иностранных граждан, мы собственными руками толкаем их в тень», — заявил газете ВЗГЛЯД председатель профильной комиссии совета при правительстве Москвы Александр Калинин, комментируя планы властей по ужесточению миграционной политики. По его мнению, российской столице без гастарбайтеров уже не обойтись.

По данным МВД, в настоящее время в России находятся порядка 10 млн мигрантов, из них 2,6 млн — нелегалы. Еще 2 млн уже запрещен въезд в страну за различные правонарушения.

В последние дни российские власти выдвинули сразу несколько инициатив по ужесточению миграционной политики. Так, мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить плату за трудовой патент, чтобы «платежи мигрантов были соразмерны тому, что платят наши московские работники». В свою очередь, Минтруд считает целесообразным сократить количество таких патентов на 20% уже в следующем году. А МВД настаивает на увеличении штрафов для граждан, оказывающих нелегальным мигрантам незаконные услуги (например, владельцев жилплощади и транспортных средств, предоставляемых в пользование приезжим).

Наконец, в Госдуму уже внесен законопроект, направленный на пресечение фиктивной легализации. Он подразумевает уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев и полный запрет на регистрацию оных в нежилых помещениях. Например, по месту работы, то есть по адресу юрлица. Регистрировать мигрантов можно будет только по месту их фактического пребывания, что в общем-то логично, но подчас невыполнимо.

О том, к каким последствиям может привести это новшество, как бороться с незаконной миграцией и зачем Москве нужна иностранная рабочая сила, газета ВЗГЛЯД поговорила с председателем Комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, руководителем информационно-правового портала для мигрантов «90180.ru» Александром Калининым.

ВЗГЛЯД: Александр Валериевич, как вы оцениваете миграционную ситуацию в столице? В обществе сложилось стойкое убеждение, что после кризиса 2014 года трудовые мигранты либо бегут из России, либо пополняют армию нелегалов. Это так?

Александр Калинин: Это глубоко ошибочное представление. Напротив, сейчас идет сокращение нелегальной миграции и растет число иностранных граждан, работающих в столице на законных основаниях. Это связано с двумя факторами.

Во-первых, сами мигранты начинают осознавать необходимость легализации и активнее оформляют патенты на осуществление трудовой деятельности. В прошлом году в Многофункциональном миграционном центре города Москвы (ММЦ) выдано 480 тыс. патентов, а за 7 месяцев этого года — уже 250 тыс., что на 10% больше, чем за тот же период 2016-го. Думаю, положительная динамика сохранится и в дальнейшем.

В реальности легально работающих мигрантов в Москве гораздо больше, так как граждане Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении (государств, входящих в Евразийский экономический союз) имеют право трудиться в России без патента. Оформляют разрешительные документы те, кто прибыл из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Молдавии.

Во-вторых, МВД и ФСБ сумели организовать слаженную работу по пресечению незаконной миграции, в частности, в зоне пограничного контроля. Раньше иностранные граждане, нарушившие режим пребывания, нередко прибегали к распространенной уловке: выезжали на короткое время из России и въезжали заново. Сейчас эта лазейка закрылась. С 2014 года действует так называемое правило 90/180: безвизовые иностранцы, не имеющие патента или разрешения на работу, могут легально находиться на территории России не более 90 суток из каждых 180. Нарушителям грозит не только крупный штраф, но и выдворение с территории России с запретом на въезд на срок до десяти лет.

Мы не случайно назвали наш проект «90180.ru» — эти цифры понятны каждому мигранту. Мы разъясняем им, к каким печальным последствиям приводит нелегальное положение.

ВЗГЛЯД: Как вообще происходит легализация трудовых мигрантов? И как запрет на регистрацию у организации-работодателя может отразиться на этом процессе?

А. К.: Сначала о самой процедуре. После прибытия в Россию иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней встать на миграционный учет (для некоторых стран действуют иные сроки). Сейчас ММЦ бесплатно ставит мигрантов на учет на 30 дней. Там прибывший сдает тест на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ, проходит медобследование. Все вместе это стоит 11800 рублей. Если тест пройден успешно, опасные заболевания не выявлены, то через 15 дней мигрант получит на руки патент, оплатив его стоимость за первый месяц (4200 руб.). После этого у него есть два месяца, чтобы заключить трудовой или гражданско-правовой договор со своим работодателем. Далее он вправе продлевать патент на срок действия договора, но не более чем на 11 месяцев. Оплачивать патент он может поэтапно, а может сразу.

Только эти два документа в совокупности — патент и договор — являются основанием для временного пребывания трудового мигранта в России и определяют срок, на который ему оформляется регистрация. Как правило, юрлица ставят иностранных работников на миграционный учет по своему адресу, а живут мигранты в съемном жилье.

МВД нашло здесь нарушение правил миграционного учета. Сейчас повсеместно отделения УВМ ГУВД отказываются продлевать регистрацию гражданам, которые вставали на учет по адресу работодателя, если у того нет общежития. Получается, что иностранный работник, имея на руках действующий патент и договор, автоматически становится нелегалом со всеми вытекающими последствиями.

Эту ситуацию недавно рассматривал Конституционный суд, куда обратились два гражданина США, оспаривая норму закона о миграционном учете.

Они прибыли в Россию в качестве волонтеров, принимающая сторона зарегистрировала их по своему адресу, а фактически они проживали в арендованной квартире. За это их подвергли штрафам с выдворением за пределы РФ. В июле этого года КС огласил решение по данной жалобе и признал, что в законе о миграционном учете существует неопределенность в толковании понятия «место пребывания»: под ним понимается не только жилое помещение, но и иное помещение, учреждение или организация. КС указал, что эта неопределенность должна быть устранена. А до этого иностранцы, зарегистрированные по адресу организации, не обязаны вставать на миграционный учет по месту фактического пребывания.

Тем не менее, хотя поправки в закон еще не внесены, органы миграционного контроля уже относятся к таким гражданам как к нарушителям. И в дальнейшем, как мы видим, МВД планирует полностью запретить регистрацию по адресу юрлица.

Складывается патовая ситуация. Москвичи, которые сдают квартиры иностранным гражданам, неплохо на этом зарабатывают, но отказываются регистрировать их по данному адресу. У работодателя мигранты тоже не смогут встать на учет. Общежитий, доступных для них, в Москве очень мало, количество койко-мест ограничено. Встает вопрос: а где же человеку регистрироваться? Что ему делать? Он просто перейдет на нелегальное положение с риском в дальнейшем быть выдворенным и получить запрет на въезд в Россию.

ВЗГЛЯД: Какое здесь может быть решение?

А. К.: Мы вышли с инициативой увязать сдачу жилья мигрантам с обязанностью собственника ставить их на миграционный учет. Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов недавно привел такую цифру: с начала 2017 года столичный бюджет пополнился на 1 млрд руб. за счет уплаты налога с доходов от сдачи жилья внаем. Это на 10% больше, чем за весь прошлый год. Причем основная часть квартиросъемщиков — это мигранты из стран СНГ, внутренняя миграция на порядок ниже.

Мы ставим вопрос так: если вы сдаете квартиру мигранту, то что мешает вам зарегистрировать его на своей жилплощади и дать человеку возможность жить легально? Ведь вы ничем не рискуете, никаких имущественных прав у мигранта не возникает, и вы в любой момент по собственной инициативе можете снять его с миграционного учета, прекратив с ним правовые отношения и обратившись в отдел по вопросам миграции. Если этот вопрос будет урегулирован, то мы не только получим дополнительные доходы в бюджет, но и обеспечим прозрачность пребывания мигрантов на территории города.

ВЗГЛЯД: Недавно в Москве на Мясницкой улице выявили «резиновую» гостиницу, где за год были поставлены на миграционный учет около 67 тысяч иностранных граждан. Это ведь тоже проблема.

А. К.: В каждой публикации мы предупреждаем мигрантов — остерегайтесь мошенников, остерегайтесь юрлиц, которые заточены под то, чтобы забрать у вас ваши деньги, ничего вам не дав взамен… Хотя нет, они дают — они обеспечивают мигрантов проблемами, они буквально выталкивают их в нелегалы, и заканчивается все неотвратимой депортацией и запретом на въезд в Россию на много лет.

«Резиновая» гостиница на Мясницкой улице — это не единственный случай, выявленный МВД в ходе общероссийской операции «Нелегал-2017». Сейчас новостные ленты кишат подобными сообщениями. Обратите внимание, МВД давно ведет информационную кампанию, направленную на запрет на «регистрацию» (постановку на миграционный учет) мигранта юрлицами, а буквально недавно по этому поводу было внесено предложение о внесении изменений в закон. Резоны силового ведомства понятны — регистрация мигрантов юрлицами давно превратилась в притчу во языцех: на этом поле произрастают и старые, и новые виды мошенников всех мастей.

Но, если честно, столь яростная информационная кампания на эту тему настораживает. Ведь для того чтобы физлица — российские арендодатели начали регистрировать по своему адресу мигрантов и не уходили от налогов, нужно еще работать и работать. Кроме того, совершенно точно от этой поправки в закон пострадают добросовестные юрлица, которым мигрант необходим как воздух.

ВЗГЛЯД: Семь лет назад в России заговорили о необходимости адаптации трудовых мигрантов к российской действительности, об интеграции тех, кто намерен остаться жить в нашей стране. В ныне упраздненной ФМС даже было создано специальное управление по вопросам интеграции. Мигрантов стали шире информировать об особенностях жизни в России, ввели обучение русскому языку, праву, истории. Ваш ресурс также работает на адаптацию мигрантов. И каковы успехи? Меняется ли отношение мигрантов к москвичам, а москвичей — к мигрантам?

А. К.: Подвижки есть, правда, не столь значительные, как хотелось бы. Надо продолжать работу как с мигрантами, так и с местным населением. У нас от опроса к опросу практически не меняется соотношение между теми, кто считает приезжих из СНГ нежелательной обузой, и теми, кто признает, что мигранты нужны Москве, — это 50 на 50. При этом и те, и другие ежедневно сталкиваются с мигрантами — либо по собственной инициативе, нанимая их на работу, либо по обстоятельствам — в общественном транспорте, на улицах. И это взаимодействие должно быть максимально доброжелательным.

Многие столичные жители не задумываются над тем, что легальные мигранты выгодны Москве, ведь они пополняют региональный бюджет. За прошлый год в общей сложности было собрано 30 млрд руб. за оформление и оплату патентов. И эти деньги идут не только на развитие инфраструктуры, обеспечивающей мигрантов, но и на социальные нужды, на благоустройство города, на поддержку малоимущих, обездоленных.

Ошибаются те, кто считает, что мигранты отнимают рабочие места у местного населения. У них своя ниша, они задействованы на тяжелых и непопулярных работах, куда не идут москвичи или граждане РФ, приехавшие из других регионов. Это стройки, ЖКХ, благоустройство, уборка улиц, домашнее хозяйство москвичей. Целесообразнее говорить о том, что мигранты, освобождая москвичей от тяжелого и грязного труда, дают жителям столицы возможность найти достойную работу, получить образование, заниматься любимым делом. Думаю, что именно на таком понимании и должны строиться взаимоотношения между мигрантами и москвичами. Адаптация — процесс обоюдный.

Наталья Кучер

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