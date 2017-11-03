Гражданские активисты объединились против либеральной оппозиции

30.10.2017 15:54:12

Московские гражданские активисты и общественные деятели объединяются для противодействия либеральной оппозиции, победившей в ряде муниципальных районов.

В противовес муниципальным советам где победила либеральная оппозиция, создаются Народные советы районов.

С момента опубликования итогов московских муниципальных выборов, на которых сторонники внесистемной либеральной оппозиции получили контроль над 15 муниципальными собрания Москвы (в том числе над большинством собраний ЦАО), общественные деятели и гражданские активисты, стоящие на патриотических позициях проводили консультации, с целью выработки плана противодействия дальнейшему усилению либеральной оппозиции в Москве.

20 октября состоялось совещание представителей различных районов Москвы (бывших и нынешних муниципальных депутатов, участников общественных организаций, гражданских активистов) на котором было принято решение о подписании «Московского антимайданного манифеста» (текст в приложении) и формировании московской Патриотической коалиции. Среди участников коалиции члены партий «Единая Россия», КПРФ, представители различных православных организаций, градозащитники, городские общественные активисты.

Сформирована координационная группа из представителей разных районов, в которую среди прочих вошли:

Елена Ткач – градозащитник, член партии «Единая Россия»; Кирилл Фролов – Союз православных граждан; Михаил Болтенков – член КПРФ; Елена Кравченко – член КПРФ; Калашников Владимир - Союз десантников; Дмитрий Кошлаков-Крестовский – координатор организации «Моя Москва»; Юрий Шубин – православный активист и т.д.

Также был принят план действий.

Первым шагом и основой работы Патриотической коалиции станет создание Народных советов во всех районах где победила либеральная оппозиция. С целью защиты интересов жителей и противодействию представителям либеральной оппозиции, стремящейся к дестабилизации политической ситуации, по образцу украинского майдана.

В дальнейшем, общественные деятели, подписавшие манифест, намерены добиться досрочного роспуска всех муниципальных советов находящихся под контролем представителей списка «Гудкова-Каца».

Кирилл Фролов

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