Смена имиджа: власти Белоруссии собираются увеличить срок безвизового пребывания в стране

30.10.2017 15:50:56

Белорусские власти готовы увеличить безвизовый срок пребывания в стране для иностранцев до 30 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью The Financial Times. Сегодня безвизовый режим на территории республики составляет 5 дней и действует для граждан 80 стран. По мнению экспертов, «открытие границ» — это попытка страны избавиться от имиджа «последней диктатуры Европы». Однако либерализация въезда-выезда требует и дополнительного контроля со стороны погранслужб Союзного государства, поскольку между Белоруссией и Россией де-факто нет границы. Как Москва и Минск будут создавать единое миграционное пространство — в материале RT.

Белоруссия планирует увеличить срок безвизового пребывания иностранцев на своей территории. С целью развития туризма и деловых связей власти страны рассматривают вариант увеличения этого срока с пяти до 30 суток. Об этом сообщил в интервью The Financial Times министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы не хотим зависеть от кого бы то ни было — будь то Вашингтон, Брюссель или Москва. Мы всего лишь хотим проводить подлинно независимую политику. <…> Наша инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и ЕС, способствовать развитию туризма. И это ещё не предел: мы намерены увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до десяти или даже до 30 дней», — сказал он.

Макей отметил, что расширение безвизового режима будет проходить постепенно, шаг за шагом. «К концу текущего года мы проанализируем ситуацию в этой сфере и внесём главе государства конкретные предложения», — добавил министр.

Ещё в сентябре этого года Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, который курирует туристическую отрасль, рассказал, что в Минске рассматривают вариант увеличения срока безвизового режима до десяти суток.

По мнению экспертов, политика либерализации безвиза направлена на то, чтобы избавить Белоруссию от имиджа «последней диктатуры Европы».

«Введение безвиза — это как падение железного занавеса, это то, что отлично понимают западные политики, — прокомментировал ситуацию в беседе с RT белорусский политолог Виктор Демидов. — Собственно, это алгоритм, ранее отработанный Грузией, Украиной и другими странами, — они тоже в одностороннем порядке давали безвиз и европейцам, и гражданам других стран».

Эксперт гражданской компании «Наш Дом» Андрей Аксёнов в беседе с RT отметил, что либерализация въездной политики связана с желанием Лукашенко превратить страну в европейскую Силиконовую долину. Он напомнил, что в середине ноября планируется принятие президентского декрета о новом статусе Парка высоких технологий. «Ещё весной Александр Лукашенко объявил, что собирается полностью «перепрофилировать»страну, превратить её из аграрно-промышленной в «IT-страну». То есть Лукашенко хочет создать Силиконовую долину всей Европы, страну с более льготным режимом для IT-компаний, чем даже в Ирландии», — подчеркнул эксперт.

Проблемы безопасности

Сегодня при въезде в республику через национальный аэропорт Минск иностранный гражданин может находиться на белорусской территории без виз и разрешений до пяти суток. Потом он обязан улететь в ту страну, из который прибыл. При этом с белорусским безвизом иностранец не может въехать в Россию. Это положение особенно актуально в свете того, что между Белоруссией и Россией де-факто нет границы, и безвиз может быть использован недобросовестными туристами для проникновения на территорию РФ.

Безвизовые туристы не могут ни выехать, ни вылететь из Белоруссии в Россию. Авиарейсы в соседнюю страну считаются внутренними, а безвизовый режим распространяется только на международные рейсы. То есть официально белорусско-российская граница для таких туристов будет считаться закрытой.

«Безвизовый порядок не распространяется на рейсы, прибывающие из или направляющиеся в Россию. Таким образом мы учитываем интересы Российской Федерации», — сказал начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко.

Однако в реальности, въехав без визы в Белоруссию, турист уже через три часа может оказаться в России, отправившись туда на автомобиле или поезде, — ведь охраняемой границы между членами Союзного государства не существует.

«Судя по всему, именно с потенциальной угрозой от «белорусского транзита» было связано январское решение Москвы организовать мобильные посты на трассах, связывающих Россию с Белоруссией», — отметил политолог Демидов.

С 15 мая все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы, а у пассажиров начали проверять документы, чего прежде не делалось.

Единое миграционное пространство

В начале июня Москва и Минск обсудили визовый вопрос. Тогда в Москве прошло совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. Провели переговоры и профильные министры — Сергей Лавров и Владимир Макей. Глава МИД Белоруссии заявил, что самое главное в действиях сторон — не допустить ущемления прав граждан Белоруссии и России при проведении приграничного контроля.

«Трагедию делать из этого не стоит», — отметил Макей, комментируя публикации в СМИ об усилении контроля на белорусско-российской границе.

Тогда же было объявлено, что Москва и Минск работают над созданием единого миграционного пространства. Подразумевается, что будет подписано соглашение о взаимном признании виз для иностранных граждан. То есть путешественник, получивший российскую визу, будет иметь возможность въехать по ней в Белоруссию, и наоборот.

«Я считаю, что это нас серьёзно продвинет в решении вопросов, которые сейчас возникают в отношении погранзоны», — сказал тогда Сергей Лавров.

Комментируя действия Москвы по усилению контроля границы с Белоруссией, Лавров заявил, что такие шаги не ограничивают свободу перемещения людей.

«Эти зоны не имеют отношения к ограничению свободы передвижения наших граждан. Они означают только одно: поскольку границы не существует, иностранные граждане, для которых требуется виза для попадания в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт пересечения этой границы. Я убеждён, что без каких-либо дипломатических барьеров эта проблема будет решаться».

По мнению отставного полковника белорусской пограничной службы Петра Рудакова, в вопросах безвиза и открытости границ прослеживается небольшой конфликт интересов двух членов одного Союзного государства.

«Белоруссия стремится быть максимально открытой, ей это выгодно и с политической, и, что более важно, с экономической точки зрения, — сказал в беседе с RT Рудаков. — А Россия стремится защитить себя и от международного терроризма, и от нелегальной миграции (две проблемы, белорусам пока неизвестные). В этом ключе появление на западной границе «дыры» размером с целую Белоруссию российских силовиков, конечно, беспокоит».

Безвизовая статистика

С момента получения Белоруссией независимости в 1991 году безвизовый режим на территории республики действовал только для стран СНГ. Постепенно, с перерывами в несколько лет, в систему безвиза включались Сербия, Куба, КНДР. В 2014—2015 годах либерализация въезда и выезда в страну пошла полным ходом: официальный Минск начал заключать одно безвизовое соглашение за другим.

В 2015 году Белоруссия разрешила иностранцам посещать без визы Беловежскую пущу, в 2016-м — Августовский канал, Гродно и Гродненский район. В 2015 году безвиз был разрешён для граждан 16 стран, а в 2016-м отменили визы для граждан Турции и Израиля. В результате количество гостей из Израиля увеличилось в два раза, а из Турции — в полтора. Затем безвизовый режим ввели для граждан Катара и ОАЭ — значимых инвесторов в белорусскую экономику.

Настоящий прорыв произошёл в феврале 2017 года, когда безвизовый режим на срок до пяти дней заработал для граждан 80 стран.

По данным официальной статистики, по состоянию на 13 октября 2017 году безвизовым въездом в Белоруссию воспользовались 56 тыс. человек из 68 стран. Больше всего гостей приехало из Германии, Польши, Италии, США и Великобритании. Пассажиропоток национального аэропорта Минск по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%.

За январь—август туристических услуг было оказано на $69 млн, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На Минск приходится 53,6% в общем объёме экспорта туруслуг Белоруссии. Раньше годовая белорусская виза обходилась европейцам в €150, а с 2017 года её стоимость снизилась до €60.

Вадим Долинин

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