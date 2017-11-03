Танай Чолханов: Украина ведёт войну вероломными способами

30.10.2017 15:45:25

Взрыв на Мотеле (февраль 2017 года)

В результате взрыва сильно пострадал район кольца на «Мотеле». В общежитии, где проживали беженцы были повреждены все коммуникации и на данный момент здесь нет газа. Я нахожусь как раз в этом районе. Конечно же, после взрыва были приняты косметические меры, затянули пленкой окна, которые вышибло взрывом. Во время взрыва внутри здания по корридорам прошлась взрывная волна, в результате чего были вынесены все деревянные двери. На тот момент проживало в общежитии порядка 45 человек. В основном это были семьи из разрушенных районов и «красных» зон (это район аэропорта, район промзоны и прочие сложные районы, находящиеся под обстрелом), чьи дома были разрушены или просто находились в зоне обстрелов. Большинство из этих семей имело по двое детей, то есть около половины из этих 45 человек это дети. Почти все дети либо дошкольники либо школьники ранних классов, быти в том числе и груднички. В больницу они попали с контузией разной степени тяжести. Люди были посечены осколками стекла. Это что касается конкретно здания общежития. На данный момент все они расселены в другие общежития для беженцев. Но последствия контузии тяжело сказались на физическом и психологическом состоянии детей и их родителей. Не мало пострадавших составляли семьи ополченцев. Таки образом люди, пережившие уже однажды кошмар который творился в их районах проживания, оказались повторно в зоне обстрелов.

Рядом находился магазин военной одежды, который был полностью уничтожен. Рассматриваемая версия взрыва о прилетевшем снаряде системы «Град» случайно попашем в автомобиль, находившийся поблизости, осталась только версией, поскольку отсутствовал разлёт осколков. Как мне объяснили люди, которые являлись хозяевами машины, которая взорвалась, что если бы это было попадание снаряда, то сначала бы был разлет взрывоопасных объектов и уже после детонация этих боекомплектов. Однако осколков почти не было, а был именно фугасный взрыв, радиусом около 200 метров.

Все конспирологические версии насчет того, что в этом может быть замешано руководство ДНР не выдерживают никакой критики, поскольку это было попросту не выгодно и, безусловно, это прямая провокация украинской стороны. Либо это был подрыв некого боеприпаса, который сюда завезли, а была и такая версия, либо это был расстрел машины или минирование, что привело к единовременному подрыву всего боекомплекта.

Несмотря на то что взрыв произошел достаточно большое время назад, последствия до сих пор не устранены.

Ополченец Абдулла

Позывной «Абдулла», зовут его Руфи Джабар, он афганец по национальности, воспитывался после Афганской войны в советском детдоме и, разумеется, русский язык он знает лучше, чем свой родной фарси. И естественно его вполне можно назвать русским. Он ушел добровольцем на фронт где, с ним случилась следующая ситуация. Абдулла нёс боевое дежурство в районе, который среди ополченцев называется «Лидер», находящийся в районе аэропорта и РЛС. Это случилось в день празднования Дня города и Дня Шахтера, который традиционно празднуется в Донецке в один день. Скорее всего, подошли две диверсионные группы украинского ДРГ, после чего произошла сработка так называемой «хлопушки». «Хлопушка» это сигнальная ракета, которую задействуют дистанционно, то есть устанавливается устройство, выпускающее сигнальную ракету. В обязанности несущих боевое дежурство в подобных случаях входит проверка места подрыва и несение дежурства на этом месте. Абдулла шёл впереди своей группы, и сработало взрывное устройство, где Абдулла получил серьезные ранения, в результате чего у него пришлось ампутировать обе ноги.

Всё это говорит о том что «Минские соглашения» для противника ничего не значат. Они ведут войну совершенно вероломными способами, и ставить мины-ловушки возле людей которые не могут отвечать согласно достигнутым договоренностям это не лезет ни в какие ворота.

Гибель Грека

Насчет смерти « Грека». На одном из участков промзоны Грек при попытке вывести из под огня группу бойцов вооруженных сил ДНР погиб. Мотивации открытия огня у ВСУ не было вообще никакой. По группе Грека начал работать снайпер, отвечать на снайперский огонь было невозможно, по причине того что нужно строго соблюдать Минские соглашения. Снайпера не соблюдают соглашения вообще и работают постоянно. Как выяснила дальнейшая экспертиза, обстрел вёлся пулями НАТОвского стандарта 9 мм. Все разговоры о том, что Грека убили якобы в рамках зачистки неугодных командиров это бред, потому что Грек погиб в боевой ситуации. Надо понимать что ребята, выводя людей из под огня делали святое дело и по факту они настоящие герои, ведь с одной стороны они не имеют право отвечать и тем не менее держат оборону и отвечают лишь тогда, когда есть прямая угроза безопасности мирному населению.

В целом об обстановке

В настоящее время противник ведет по районам Промзоны, Лидера и Аэропорта снайперский огонь, огонь из минометов, огонь из танковых и противотанковых гранатометов и РПГ, работают пулеметчики. Диверсионные группы противника постоянно подходят к позициям вооруженных сил ДНР фактически вплотную на расстояние 300-400 метров. И случай с ранением Абдуллы это как яркий пример того, что происходит. Бойцы Вооруженных сил ДНР неукоснительно соблюдают все условия Минска, отвечая на провокации только в случае возникновения опасности мирному населению и прямых атак диверсионных групп. Бойцы ДНР понимают, что любой ответный огонь с их стороны будет воспринят ОБСЕ в качестве нарушения. В свою очередь провокации с украинской стороны ОБСЕ старается не замечать. Могу сказать что не «Школьное перемирие» ни «Хлебное», да и вообще любые перемирия не соблюдались украинской стороной никогда. На данный момент, я, находясь в центре Донецка, периодически слышу отдаленные звуки боёв, работает тяжелая техника и пушки.

Танай Чолханов

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