Торговля приграничных регионов России и Казахстана занимает большую часть общего товарооборота двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко. «На протяжении уже многих лет перспективной площадкой для апробации экономических свобод в сфере передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы является приграничное сотрудничество наших стран. Казахстанско-российская граница (7600 километров) - самая протяженная не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Семь областей Казахстана граничат с 12 регионами России.

При этом 76 субъектов Российской Федерации из 85 поддерживают прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Сегодня на межрегиональную торговлю приходится порядка 70% двустороннего товарооборота», - рассказал депутат, выступая на встрече парламентариев двух стран. Как отметил Божко, традиционным стало проведение ежегодных форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. «Можно без преувеличения сказать, что регионы Казахстана и России играют все возрастающую роль в развитии межгосударственных отношений. Актуальным вопросам взаимодействия Казахстана и России на региональном уровне будет посвящен XIV Форум межрегионального сотрудничества, который состоится в Челябинске буквально через 10 дней, 9 ноября при участии президентов двух стран», - отметил вице-спикер Мажилиса. «Россия и Казахстан, как уже было отмечено, имеет самую большую по протяженности границу в мире. И в этом году, это очень важно, с этой точки зрения в Российской Федерации приняли Закон «О приграничном сотрудничестве», который будет способствовать сотрудничеству регионов России и Казахстана», - в свою очередь добавил первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Дамир Байманов