Затулин: отношения между Казахстаном и Россией влияют на всю Евразию

30.10.2017 14:13:39

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

О важности дружбы Казахстана и России рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

"Дружба и сотрудничество между нами всегда были залогом стабильности не только в отношениях между Россией и Казахстаном, но и оказывали благотворное влияние на климат взаимоотношений в Евразии. Евразия — это, как утверждают наши добрые американские друзья, сердцевина мира. И от того, будет ли в этой сердцевине спокойно или с сердцем будут припадки и другие болезни, зависит, каким образом будет развиваться климат в XXI и следующих веках", — сказал Затулин на встрече представителей мажилиса РК и Госдумы РФ.

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