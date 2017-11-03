Нацисты убили священника в Хмельницкой области

27.10.2017 23:59:55

В Хмельницкой области найден повешенным критиковавший националистов священник Каменец-Подольской епархии УПЦ отец Паисий.

Об этом сообщил Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, со ссылкой на собственные источники. Соратники священника склонны думать, что он не самостоятельно наложил на себя руки.

Попытки гонения на представителей канонической православной церкви со стороны неонацистов в Хмельницкой области предпринимались неоднократно

Так, 16 мая текущего года боевики неонацистской партии «Свобода», под командованием депутата облсовета Виктора Бурлика угрожая физической расправой, вынудили священников отдать ключи и документы от храма.

Ранее боевики Свободы инициировали сбор подписей о "переходе общины УПЦ (МП) в УП, но не дождаясь результатов опроса в тот же день привезли в село священника Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), после чего с нарушением всех законов радикалы от КП аннулировали церковную десятку и избрали нового старосту.

По мнению православных активистов, киевская хунта будет замалчивать этот и другие вопиющие факты террора против Канонической Церкви.

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