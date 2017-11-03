К скандалу с Владимиром Жириновским

27.10.2017 17:34:44

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Хочу поблагодарить всех, кто счел необходимым выразить свое отвращение к безобразной сцене, устроенной пару дней назад Владимиром Жириновским в эфире Владимира Соловьева. Не то, что я в связи с его хамством нуждался в поддержке – просто важно знать: порядочные люди, вне зависимости от своих политических пристрастий, на твоей стороне.

Придя в политику четверть века назад, я давно научился отличать ее от политиканства. Цену политиканства Владимира Жириновского я определил давным-давно, еще в Первой Государственной Думе, когда он сорвал подготовленный мной с Сергеем Глазьевым вотум недоверия правительству Виктора Черномырдина, продолжая «вешать клюкву» на уши о своей оппозиционности доверчивому электорату. Но сейчас речь не об этом.

Речь о том, к сожалению, что дешевая мода на господина Жириновского играет скверную шутку с качеством любого сколь-нибудь серьезного разговора на серьезные темы, что в Думе, что на телевидении. И с самим Жириновским тоже: он совершенно распоясался. Дело даже не в его площадной лексике, которую кто-то, быть может, принимает за крутизну. Абсолютно безответственный, Владимир Жириновский без тени смущения говорит сегодня прямо противоположное тому, что утверждал вчера. Флюгер, которому мы предоставляем аудиторию.

Я не намерен бесконечно терпеть, как в той передаче, разглагольствования Жириновского о России-гермафродите, дураке Сталине, который не сделал ставку на Гоминдан в Китае в 1945 году, или о пяти турецких самолетах, которые надо было сбить за один российский (это после случившейся у Жириновского в нужный момент вспышки любви к Турции). У меня с нервами все в порядке, поле боя или дискуссии я никогда не покидал. Могу только подтвердить, что озвученное у Соловьева решение господина Жириновского никогда со мной не встречаться, будет самым разумным в его, а не в моей ситуации.

У нас на Кавказе не принято бить стариков, даже если они страдают от словесной невоздержанности. Ремейк с апельсиновым соком мне тоже не подходит. Мне кажется, что самораздевающие речи Жириновского характеризуют его самого больше, чем какие-либо комментарии со стороны.

Так что легким испугом (или расстройством) отделался не Остап Бендер, а пытавшаяся сбить его лошадь.

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