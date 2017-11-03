Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу до 2025 года

27.10.2017 13:49:44

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Основанный на латинской графике алфавит будет состоять из 32 букв.

До 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, которое сменила латиница. В 1940 году был введен алфавит на кириллице из 42 букв.

В середине апреля Назарбаев поручил подготовить переход на латиницу. По его словам, из-за особенностей современной технологической среды и коммуникаций стране вновь необходим латинский алфавит. Он отмечал, что это "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков". Как сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, это решение не имеет политических мотивов.

Тогда же перевести письменность на латиницу предложили в парламенте Киргизии. Отказ от кириллицы, как заявил депутат Каныбек Иманалиев, поможет сохранению национальной идентичности киргизов. В свою очередь, президент страны Алмазбек Атамбаев выступил в защиту кириллицы. По его мнению, уход от прежнего алфавита означает разрыв с прошлым народа.

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