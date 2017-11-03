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Детали
В МВД России сообщили о сокращении количества мигрантов на территории России
|27.10.2017 13:47:44
В МВД заявляют о сокращении количества нелегальных мигрантов на территории РФ, сейчас их число составляет 2,3 миллиона человек, сказал первый заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Андрей Краюшкин на заседании комитета Госдумы по безопасности.
"На сегодняшний день миграционная ситуация в стране характеризуется сокращением как количества иностранцев, пребывающих в РФ, так и покидающих ее. За январь-сентябрь текущего года на территорию РФ въехало 14 миллионов иностранных граждан, что меньше на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выехало 11,7 миллионов иностранных граждан, что сократилось на 7%", — сказал Краюшкин.
Он добавил, что основной поток иностранных граждан, пребывающих в РФ, составляют граждане бывшего СНГ. Это 67% от всех иностранных граждан, въезжающих в РФ. Доля граждан государств Евросоюза, которые въезжают в РФ, составляет 10, 9%, граждан Китая — 8,5%, пишет РИА Новости.
"Наибольшую долю въехавших мигрантов составили граждане Украины на сегодняшний день — где-то 19, 4%, Узбекистан — 14,2%, Казахстан — 9,9%", — отметил он.
Несмотря на сокращение миграционного потока, в России на сегодняшний момент находятся порядка 10 миллионов иностранцев, сообщил Краюшкин.
"Здесь можно привести сравнительные цифры. Если за весь период до входа функций миграционной службы в состав МВД, согласно статистическим данным, на нелегальном положении находилось более 3,9 миллиона иностранных граждан вне закона на территории РФ. Сейчас данная статистика дает цифру 2,3 миллиона, что тоже говорит о сокращении нелегальной миграции на территории РФ", — подчеркнул он.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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