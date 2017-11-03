В Латвии хотят искоренить русский язык из гостиниц и ресторанов

27.10.2017 13:45:57

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) работает над поправками, которые позволят работникам сферы обслуживания не говорить по-русски, сообщает Sputnik Латвия.

По словам сопредседателя партии Райвиса Дзинтарса, изменения в законе о труде помогут латышской молодежи устраиваться на работу. По мнению политика, сейчас это трудно сделать из-за несоразмерных требований к знанию русского языка.

Дзинтарс признал, что знать языки важно, но, по его словам, в данном случае речь о конкретном языке, носители которого стремятся преподносить его как второй государственный.

Как отмечает Sputnik, сейчас в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и ряде других секторов экономики знание русского является одним из ключевых требований, поскольку в Латвию по-прежнему приезжает большое количество туристов из России.

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) последовательно продвигает тезис об отказе от русского языка. Нацблок вместе с министерством образования намерен перевести систему образования на латышский язык. Принципиально этот план уже одобрен коалицией. Также Национальное объединение выступает против предоставления гражданства Латвии рожденным на территории страны детям неграждан.

Борьба с русским языком, которую ведет Национальное объединение, не ограничивается Сеймом. В феврале этого года оно организовало конкурс для молодежи под названием "Призывай должностных лиц говорить по-латышски!". Участники конкурса должны были прислать работу в одном из нескольких форматов: эссе или открытое письмо должностному лицу, социальный плакат, видеоролик или аудиоматериал. Победителям обещали приз от 50 до 300 евро.

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