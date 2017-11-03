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Рубрика / Экономика
Газовые страдания Украины.
|27.10.2017 13:18:21
Потеря транзита российского газа больно ударит по Украине – на кону 3 миллиарда долларов. Действующий контракт с РФ заканчивается уже в 2019 году и его непродление будет иметь критические последствия для страны, предупреждают в «Нафтогазе».
Никогда не говори никогда
Прекращение транзита российского газа может обойтись Киеву в $3 млрд ежегодно, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на международной конференции по развитию нефтегазового сектора Украины. Именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.
Коболев напомнил, что действующий контракт с Россией заканчивается в 2019 году и возможная потеря транзита «будет иметь критические последствия для всех нас».
Глава «Нафтогаза» напомнил, что в течение года должна заработать первая нитка «Турецкого потока», который проходит в обход территории Украины, по дну Черного моря. Запуск газопровода «Турецкий поток» лишит Украину ежегодных доходов в размере $0,5 млрд ВВП. Примечательно, что ранее посол США в Украине Мари Йованович предупреждала: потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска «Северного потока-2» могут составить до 3% ВВП ежегодно.
Однако в «Нафтогазе» свято верят, что у Киева есть шанс сохранить транзит газа после 2019 года. По словам Коболева, уже до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа.
«Реализация стратегии развития компании и трансформация энергорынка может обеспечить прирост ВВП Украины более чем на 7% и увеличить доходы бюджета более чем на 8 млрд долларов», — заявил Коболев.
Напомним, Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. При этом эксперты отмечали: страны ЕС продают Киеву тот же российский газ, но уже с наценками и транспортными издержками. Прямой контракт с Москвой был бы намного более удобен и экономически выгоден, но украинские власти принципиально договариваться с Москвой не желают.
Перенос точек продажи
Не обошел стороной Коболев и недавнее заявление вице-премьера Владимира Кистиона о переносе точек транзита российского газа. Однако, по его словам, это не удастся без привлечения международного партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.
«Если не будет международного партнера, все наши пожелания, в том числе по переносу точек продажи российского газа на восточную границу, о котором в своем интервью упомянул Владимир Кистион, невозможны», – сказал он.
Ранее Кистион заявил, что Киев может вновь начать закупать газ у России, если точка учета голубого топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. И добавил: закупка газа в России в нынешнем формате «очень рискованна и безответственна».
В то же время, если точки учета газового транзита будут перенесены на территории Украины, газовые соглашения неминуемо придется менять. Cейчас Россия в рамках действующего с «Нафтогазом» контракта направляет газ в ЛНР и ДНР. Перенос точек учета на границу с Европой может дать возможность Киеву «закрыть вентили», говорят эксперты.
Ответ России
Ответ «Газпрома» не заставил себя долго ждать. В ведомстве заявили, что вопрос должен решаться не с Киевом, а с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам. «Газпром» передает газ европейским покупателям по условиям, указанным в договорах, и эти условия не имеют отношения к Украине. Так российский энергетический гигант ответил на предложение Киева перенести точку учета транзита газа с западной на восточную границу Украины.
Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».
Мнение
Комментируя заявления Коболева о том, что к 2021 году Украина может стать экспортером газа, политический аналитик Дмитрий Корнейчук с иронией отмечает: «То есть, имея дешевый газ собственной добычи, почти покрывающий нужды страны, нам подняли с 2014 года тарифы в 10 раз. И хотят повышать дальше. И все для того, чтобы воры во власти могли зарабатывать на экспорте нашего газа. Вот я вам говорю: эта власть так ненавидит народ, что даже скрыть не может».
Соня Тарасюк
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