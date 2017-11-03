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Детали
Алмазбек Атамбаев призывает «не надеяться на ЕАЭС»
|27.10.2017 13:12:47
За месяц до ухода с поста киргизстанский лидер предлагает как можно скорее построить железную дорогу в Китай и Узбекистан, искать альтернативные Евразийскому союзу рынки сбыта и отказаться от казахстанского угля.
«События на границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на церемонии вручении верительных грамот послами ряда иностранных государств.
По его словам, проблемы на киргизско-казахстанской границе наглядно продемонстрировали необходимость срочного строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан, которая позволит наладить более тесные торгово-экономические связи не только с этими странами, но и с Туркменией и с Ираном, а также поспособствует получению выхода к Индийскому океану.
«Я хочу поручить правительству решать вопросы с альтернативным рынком сбыта скоропортящейся сельхозпродукции. Для этого есть тридцатидвухмиллионый рынок Узбекистана и полуторамиллиардный рынок Китая. Что касается промышленных товаров, я рекомендую предпринимателям и кабмину, чтобы отныне товары отгружали в Россию опломбированными железнодорожными вагонами, у нас была такая договоренность с президентом Владимиром Путиным», — подчеркнул Атамбаев.
Подводя итог своего выступления, президент отметил необходимость перевода ТЭЦ столицы Киргизии на местный уголь (сейчас работает на казахстанском — ред. ), чтобы в будущем со стороны соседних стран не было попыток оказать давление на республику, угрожая энергетическим кризисом.
Не остался в стороне и МИД Киргизии, чей официальный представитель Айымкан Кулукеева прокомментировала заявление внешнеполитичеcкого ведомства Казахстана о том, что «киргизская общественность неправильно информирована о ситуации на границе».
По ее словам, общественность Киргизии внимательно отслеживает события, происходящие на киргизско-казахзстанской границе, поскольку они непосредственно затрагивают интересы киргизстанцев.
«Казахская сторона каждый раз по-разному разъясняет причины усиления контроля на границах. Введение Казахстаном таких мер не отвечает уровню союзнических отношений и стратегического партнерства между Киргизией и Казахстаном, а также целям создания ЕАЭС», — резюмировала она.
В течение последних двух недель значительно осложнилась ситуация на расположенных на киргизско-казахстанской и казахстанско-российской границах контрольно-пропускных пунктах. Из-за того, что пограничники Казахстана стали с особой тщательностью досматривать следующие в и из Киргизии машины, образовались многокилометровые очереди, в которых дальнобойщики вынуждены простаивать по несколько суток.
Астана объясняет «особый пограничный режим» плановой кампанией по борьбе с контрабандистами и нелегальными мигрантами, обосновывая это тем, что ЕАЭС потерял свыше 154 млрд рублей из-за завезенных через Киргизию контрабандных китайских товаров.
В Бишкеке расценивают происходящее как нарушение Казахстаном требований и правил Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Власти Киргизии уже пожаловались по этому поводу.
Эксперты, пресса и общественность Казахстана и Киргизии придерживаются мнения, что «таможенная война» — это следствие противостояния президентов Нурсултана Назарбаева и Алмазбека Атамбаева, усугубившегося во время недавних президентских выборов в Киргизской Республике.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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