Литва не смогла заинтересовать молодую интернет-аудиторию России

27.10.2017 13:07:54

Попытка Литвы использовать в отношении России «мягкую силу» и работать с молодой оппозиционно настроенной российской аудиторией провалилась. Юмористическое шоу «Держитесь там», к раскрутке которого прикладываются недюжинные усилия, показывает очень слабую статистику по просмотрам в YouTube. Его ведущий, журналист Андрюс Тапинас, не стал «топовым» русскоязычным видеоблогером, оказавшись на поверку очередным унылым борцом с георгиевскими лентами, рассказывающим про «героизм» «лесных братьев» и пакт Молотова — Риббентропа. Литва не способна привлечь молодую аудиторию российского интернета, потому что вне зависимости от отношения к Путину, Навальному или Собчак эта аудитория молодая — ее умами не может завладеть страна-богадельня, которую прошлое интересует больше, чем будущее, и у которой почти не осталось своей молодежи.

Несколько месяцев назад в Литве запустили юмористическое шоу «Держитесь там», посвященное тому, что происходит в России. Еженедельные ролики «Держитесь там» выходят на русском языке и предназначены для русскоязычной аудитории.

В самой Литве русскоязычная аудитория для такого серьезного проекта крайне немногочисленна: литовские русские составляют 5% населения страны. Замах у авторов явно был больше: они рассчитывали завоевать всю молодую интересующуюся политикой аудиторию русскоязычного сегмента сети Интернет. И в первую очередь политизированную молодежь в самой России.

Ведь все ролики «Держитесь там» посвящаются исключительно России: российским новостям, российской политике, экономике, российским событиям, людям, явлениям. И все ролики делаются по-современному: хлестко, весело, задорно, с «мемами», с «демотиваторами». Именно так, как должен делаться модный «трендовый» видеоблог на YouTube.

Прицел понятен — играющиеся в оппозицию студенты и школьники старших классов, выходящие на несанкционированные митинги по призыву Навального.

А также либеральные хипстеры и работники вольных профессий (так называемые «креаклы», или креативный класс) — возрастом постарше, но молодящиеся и вечно юные в душе из-за отсутствия мозгов.

«Говорить о том, откуда зрители, еще рановато, но целимся, без сомнений, на русскоязычных жителей балтийских стран и на саму Россию. Но нужно как минимум пять передач, чтобы увидеть, сколько и какую аудиторию привлекаем», — говорил ведущий «Держитесь там» Андрюс Тапинас в марте этого года «Новой газете» (то есть своим потенциальным зрителям), когда запускал шоу.

После того как вышло уже несколько десятков выпусков программы Тапинаса, на его вопрос о привлекаемой аудитории можно ответить однозначно.

Высмеивающее Россию литовское шоу в самой России привлекает ничтожно малую аудиторию: у YouTube-канала «Держитесь там» сейчас 13,5 тысячи подписчиков.

Много это или мало? Самые популярные видеоблогеры Рунета имеют по несколько миллионов подписчиков. Правда, почти никто из них не рассказывает «школоте» о политике. Но и в политическом сегменте русскоязычного YouTube литовский юмористический проект выглядит жалко.

Вот, например, кумир литовских юмористов — видеоблогер Алексей Навальный, раскрывающий те же темы для той же аудитории, умами которой мечтает завладеть Андрюс Тапинас. Полтора миллиона подписчиков. Сильно отличающийся по взглядам от Тапинаса, но тоже не российский, однако комментирующий внутрироссийские темы русскоязычный видеоблогер Анатолий Шарий. Миллион с лишним подписчиков.

Можно возразить, что эти люди по несколько лет собирали свои миллионные аудитории, чего же мы хотим от проекта, стартовавшего полгода назад? Так, да не так. «Держитесь там» не демонстрирует особого роста. Его выпуски имеют 27, 35, 50 тысяч просмотров. В российском YouTube хорошая статистика для связанных с политикой видео начинается с полумиллиона просмотров.

Проект, выражаясь профессиональным языком, «не пошел».

Не выстрелил.

Хотя ресурсы на него отводились серьезные. Интерес властей к попытке воздействовать на российскую интернет-аудиторию «мягкой силой» выдают хотя бы еженедельные упоминания о новом выпуске программы на литовском Delfi. «Срочно в номер», «сенсация», «экстренная новость»: в YouTube выложен новый номер «Держитесь там», каждую неделю сообщал главный провластный интернет-сайт Литвы, пересказывая сюжет и давая видео.

О проекте постоянно писали в русскоязычной прессе, с ведущим Андрюсом Тапинасом делались многочисленные интервью. Российские, украинские, польские союзники помогали раскрутиться, как могли. Толку — чуть.

Почему у Тапинаса не получилось? Во-первых, тупо и не смешно. Во-вторых, вторично. И стилистически: явное подражание «Вечернему Урганту», который, в свою очередь, подражает аналогичным американским программам; кого может заинтересовать подражание подражанию? И содержательно: в России хватает своих любителей поговорить, как всё плохо, как все врут, воруют, травятся боярышником и молятся на Путина. Оппозиционной «пастве» хватает «апостолов»: ниша литовской пропаганды уже занята «Эхом Москвы».

Возможно, у команды «Держитесь там» дело бы пошло и Тапинас смог бы заинтересовать диссидентствующих либералов, «школоту Навального» и даже, чем черт не шутит, покуситься на «путинское большинство», если бы, помимо стандартной русофобии, в его роликах было что-то уникальное, литовское, что могло бы привлечь российскую аудиторию.

Но в этом-то всё и дело.

Когда дошло до предложения собственных тем для обсуждения, остроумный и продвинутый видеоблогер оказался очередным унылым литовским пропагандистом, которого хлебом не корми — дай только напомнить о «советской оккупации».

За последние месяцы Андрюс Тапинас отметился борьбой против георгиевских ленточек, продажу которых сравнил с торговлей нацистскими свастиками. Он устроил «флешмоб» на интернет-странице российского МИД, призвав всех «патриотов» Литвы писать в комментариях о «героизме» послевоенного бандитского подполья — «лесных братьев». Обзывал «проплаченным кремлевским ватником», «швалью» и «тряпкой» модельера Юозаса Статкявичюса, посмевшего утверждать, что жизнь в Литве ухудшается, поэтому люди из нее уезжают.

Сложно представить, что с подобными темами можно завоевать в России широкую аудиторию, тем более молодую. Исторические обиды, «перевоевывание» войны, антироссийская паранойя — в этом сегодня вся Литва. Для ее истеблишмента нет ничего более увлекательного, чем расчесывать застарелые болячки и копаться в прошлом. Но в России-то кому какое дело до литовских болячек?

Литва не способна заинтересовать молодую российскую аудиторию именно потому, что эта аудитория молодая: даже ту ее часть, которая по молодости играется в оппозицию, не может привлечь страна-богадельня, потерявшая собственную молодежь, не имеющая будущего и живущая прошлым.

Кто был агентом КГБ в «оккупационные» годы, как повлиял на Литву пакт Молотова — Риббентропа, сколько должна Россия заплатить за «советскую оккупацию» и кем были «лесные братья» — на это в России все плевать хотели. И уж тем более молодые и активные «юзеры» YouTube. Может, некоторые из них готовы митинговать за Навального и голосовать за Собчак, но и для них «международный трибунал над преступлениями коммунизма» — это «фигня какая-то».

Литовская верхушка же только подобными мыслями и живет. И вот однажды, в очередном озарении своего слабоумия, в Вильнюсе подумали, что могут сделать союзником российскую аудиторию, если заговорят с ней на ее языке. Увы, «гениальная» мысль оказалась проявлением старческого маразма: на школьников российских старших классов вздумала воздействовать страна, из которой хотят уехать девять из десяти собственных старшеклассников.

Литве нечего сказать России, потому что Россия молодая, а Литва старая; у России есть новые поколения, а у Литвы они давно все в Лондоне.

Так что пусть Вильнюс дальше собирает престарелых политэмигрантов и городских сумасшедших на Форумы свободной России. Старый Ландсбергис всегда найдет общий язык со старым Пионтковским. Их общение, во всяком случае, будет выглядеть естественно и органично.

А вот пытаться рассказать об актуальных для Литвы вопросах исторической политики на языке российской молодежи ни к чему. Не стоит так позориться. Ведь смех и грех: старая бабка на завалинке, чтобы вызвать у прохожих интерес к своим болячкам, начинает читать рэп.

Александр Носович

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