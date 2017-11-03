Киев готовится к разгрому Москвы

27.10.2017 12:19:40

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Киев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с шестым иском к России по событиям в Донбассе в 2014 году. В нем украинские власти обвиняют Москву в «похищении» в Донбассе детей-сирот и вывозе их на российскую территорию. Об этом в среду, 25 октября, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Иск содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», – пояснил Петренко в эфире украинского телеканала NewsOne. Он добавил, что «у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

Напомним: 25 сентября стало известно, что Украина находится на финальной стадии подготовки большого «донбасского» иска против РФ. Как говорил тогда Петренко, многие материалы по этому иску после ЕСПЧ будут отправлены в Международный суд ООН в Гааге и приобщены к делу, слушания по которому пройдут в 2018 году.

Заметим, что первая схватка Украины и России в Международном суде ООН в апреле этого года, по сути, завершилась ничьей. Украинская делегация требовала привлечь Москву к ответственности за нарушение в ходе событий в Крыму и Донбассе двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Как следовало из поданных украинской стороной в суд документов, Россия якобы нарушила первую конвенцию, «поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР)». К терактам, вину за которые, по мнению заявителей, несут власти ДНР и ЛНР, причислялись атака на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове. Вторую конвенцию Россия, по мнению украинской стороны, нарушила, «ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму».

Настаивая на введении ограничительных мер, Украина, в частности, требовала обеспечения контроля российско-украинской границы на всем ее протяжении, ограничения помощи властям Донецка и Луганска со стороны России, а также снятия запрета на функционирование в Крыму Меджлиса крымско-татарского народа*.

Представители РФ, в свою очередь, убеждали судей, что Москву нельзя считать стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму с правами человека все в порядке.

В итоге Гаагский суд отказался вводить обеспечительные меры по Конвенции о противодействии финансированию терроризма, не наложив, таким образом, никаких ограничений на РФ по ситуации в Донбассе. В то же время судьи обязали Москву в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар.

Материалы, которые, как надеется Киев, Международный суд ООН приобщит к делу, могут дать в 2018 году процессу против РФ новый импульс.

Каковы шансы Киева выиграть судебную «битву века» в Гааге?

– «Битва в Гааге» закончится для Украины ничем, – уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Но надо отдать должное: Киев проявляет небывалую активность в международных структурах, чтобы лишний раз напомнить о себе.

Проблема в том, что Европа об Украине явно начала забывать. Она устала от украинской тематики, и потому украинские сюжеты уходят с первых полос западных СМИ.

Приведу только один пример. В день, когда команда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начала митинговать рядом с Верховной Радой, в выпусках Euronews даже не упомянули об этом «историческом» событии.

В этой ситуации Киев пытается находить самые ничтожные юридические поводы и зацепки, лишь бы снова попасть в информационную ленту.

– Насколько серьезные решения Международный суд ООН может принять по Донбассу?

– Гаагский суд, на мой взгляд, просто не имеет полномочий решать проблему Донбасса. Для этого ООН должна организовать отдельную структуру, подобную Международному трибуналу по бывшей Югославии.

Напомню, что заявленная цель югославского трибунала – это восстановление справедливости в отношении жертв военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных во время войн в Югославии в 1991–2001 годах, и наказания виновных в этих преступлениях.

Деятельность трибунала ограничена временными и географическими рамками. Согласно уставу, его юрисдикция распространяется на территорию бывшей Югославии кроме Словении, а завершение последнего процесса означает упразднение самого суда. Трибунал имеет полномочия судить конкретных лиц, но не организации и не правительства. Максимальное наказание, которое вправе он вынести – пожизненное заключение.

Киев же в данном случае, я считаю, расширенно толкует полномочия Международного суда ООН.

– Если бы Европе было выгодно на нас давить, международные суды принимали бы сторону Киева?

– Эти суды соблюдают некоторые внешние приличия. Но надо понимать: все подобные структуры созданы Западом, существуют на западные деньги и выполняют поставленные Западом задачи. Мы не раз убеждались, что международные суды вовсе не собираются добиваться какой-то справедливости в отношении России.

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– Представим, ЕСПЧ по какой-либо причине украинские иски удовлетворит. Что это будет означать для РФ?

– Это будет серьезным поводом задуматься, нужно ли нам вообще участвовать в деятельности подобных организаций. В свое время Россия широко, чисто по-нашему, включила в Конституцию примат международного права над национальным.

«Принцип приоритета и прямого действия международного права предполагает, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации». Это 4 часть 15-ой статьи. И далее: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Когда российские власти шли на этот шаг, они, я считаю, не задумывались о последствиях. Они просто не допускали мысли, что такую «демократическую» норму Запад будет использовать, чтобы вставлять России палки в колеса.

Возможно, пришло время эту норму пересмотреть.

Андрей Полунин

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