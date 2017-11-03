Три версии украинского следствия по вопросу взрыва в Киеве

27.10.2017 12:14:53

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Накануне вечером, 25 октября, в Киеве произошел взрыв, в котором погибли два человека, и оказались ранены депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

К настоящему моменту следствие предоставило три версии, по которым инцидент, уже квалифицированный как теракт, мог произойти в украинской столице. По первой версии, к взрыву могли быть причастны российские спецслужбы, по двум другим причиной послужила деятельность Мосийчука на территории Украины, либо его личные счеты с кем-то, способным организовать теракт.

Издание «Политэксперт» обратилось к члену СНС и зампреду института стран СНГ Владимиру Жарихину, чтобы узнать, какая из версий следствия может оказаться самой вероятной.

«Нардепы такую деятельность на территории Украины совершают, что по ним время от времени стреляют. И обычно это связано не с политикой, а с банальной уголовкой. Я думаю, что в данном случае произошло тоже самое: где-то кому-то задолжал, что-то обещал, но не сделал, что-нибудь такое»

Кроме этого, эксперт отметил, что версия про «русский след» это крайне банально и нужно лишь для того, чтобы показать, каким благородным был Мосийчук и обелить его имя. Но в итоге, уверен Жарихин, правоохранители докажут, что это были лишь криминальные разборки.

Татьяна Пашкова

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