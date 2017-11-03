Игорь Додон: стартует национальная кампания по переходу к президентской республике

27.10.2017 12:07:56

Начинается широкомасштабная общегосударственная кампании по переходу Молдовы к президентской форме правления.

Президент Игорь Додон объявил о старте с субботы, 28 октября, кампании по сбору подписи в поддержку изменения конституционного строя Молдовы и ликвидации многолетнего кризиса управления в стране. Это заявление глава государства сделал в эфире телеканала НТВ Молдова.

Игорь Додон подчеркнул, что институт президентства с расширенными полномочиями обеспечивает устойчивость государства и дает возможность лидеру напрямую решать проблемы жителей страны. В качестве примеров Додон привел Россию, Белоруссию и США.

- Посмотрите на Россию, Белоруссию, США. Там вертикальная власть. Люди голосовали за человека, выразили ему доверие, дайте ему возможность решить проблемы. Не справился – отправляйте в отставку. Или путем референдума, или по завершении мандата проголосуйте за другого. Но не надо устраивать такое издевательство, как у нас в Республике Молдова, - рассказал Игорь Додон.

Президент отметил, что Молдове необходима смена формы правления, и это не зависит от политических убеждений конкретного человека. Существующая модель парламентской республики привела многолетнему политическому кризису, который президент назвал «хаосом». В Партии социалистов рассчитывают собрать полтора миллиона подписей.

- И здесь хочу обратиться к гражданам: когда мы придем к вам, являетесь вы сторонниками или нет - это неважно. Неважно, какого мы политического окраса. За Европу мы или за ЕАЭС. Мы говорим о принципиальных вещах. Поэтому, независимо от политических взглядов, от идеологий, которые разделяют граждане, давайте вместе завершим этот хаос. Поэтому я всех призываю подписаться за эту форму правления. Мы поставили целью собрать более полутора миллиона подписей. Мы будем ходить от дома к дому, зайдем к каждому жителю. Я уверен, что граждане поддержат инициативу, - резюмировал президент Молдовы.

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