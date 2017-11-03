Взрыв в Киеве. Время покажет. Выпуск от 26.10.2017

В Киеве произошло покушение на скандально известного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Как сообщается, на воздух взлетел припаркованный мотоцикл. Мощность взрывного устройства составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт. Пострадали пять человек, двое погибли.





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