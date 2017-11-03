Они начали ковать свои миллиарды ещё в 90-е – пилили государственную собственность, писали "под себя" законы Украины. Меняли президентов, устраивали революции, воевали друг с другом за сферы влияния. Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и другие олигархи считали себя хозяевами Украины. Но просчитались, когда "двинули" на трон Петра Порошенко...



