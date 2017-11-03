26 октября депутаты Государственной Думы РФ рассмотрели Проект Федерального закона «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». С позицией фракции «Единая Россия» выступил первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Приводим стенограмму выступления.

Председательствующий: Затулин Константин Федорович, пожалуйста.

Затулин К.Ф., фракция «Единая Россия»: Уважаемые коллеги!

На рассмотрение Государственной Думы внесен основополагающий документ, позволяющий нам развивать дальше евразийскую интеграцию.

Таможенный кодекс – это уже второй Таможенный кодекс, который в случае нашего одобрения, одобрения странами-участницами будет действовать на территории Евразийского экономического союза.

Говорят: ломать – не строить, а строить – это не ломать. И, конечно же, когда в 1991 году распадался Советский Союз, это было проведено с необычайной легкостью в решениях тогдашних органов власти, которые принимали решение о создании новых, независимых государств.

Сегодня, когда этой независимости уже 25 лет, нам очевидно, что очень многие вещи, которые были достижимы в момент, когда у нас было общее экономическое пространство, недостижимы при опоре на внутренние возможности Российской Федерации.

Аналитики-экономисты говорят о том, что рынок становится самодостаточным во всех отношениях, когда число потребителей этого рынка обозначается цифрами 250–300 миллионов потребителей или 300 миллионов человек. Целые отрасли промышленности становятся рентабельными и могут работать на этот внутренний рынок без большой угрозы со стороны всякого рода санкций или запретительных мер, ориентируясь на внутреннее потребление, когда складываются эти экономические потенциалы. И первый шаг к этому всегда это, безусловно, –– это отмена внутренних таможенных барьеров, которые не позволяют предприятиям в полной мере эффективно и быстро кооперироваться между собой.

Сегодня уже было сказано, что страны – участники ЕврАзЭС вступили в полосу принятия решений о ратификации этого Таможенного кодекса. Я хочу обратить, прошу вас, добавьте время, я выступаю от фракции.

Председательствующий: Добавьте время.

Затулин К.Ф.: Прошу обратить ваше внимание, что вчера или позавчера нижняя палата Национального собрания Белоруссии уже приняла, уже ратифицировала этот кодекс. Он поступил на одобрение в верхнюю палату. Палата представителей Белоруссии проголосовала за ратификацию этого документа. И это совсем не случайно, что Белоруссия, как вы помните, была сборочным цехом Советского Союза и для нее отсутствие таможенных барьеров чрезвычайно важно для развития промышленности, для того чтобы поддерживать, ну, например, такие как Минский тракторный завод.

Сегодня перед нами открывается очень большое поле деятельности, связанное не только с ратификацией этого документа, но и того, как уже было здесь сказано, подготовки 48 федеральных законов, в которые должны быть внесены поправки. Я очень надеюсь, что с лова официального представителя правительства при ратификации не разойдутся с делом, что это все подготовлено в Правительстве Российской Федерации. Чтобы не было так, что, ратифицировав сегодня этот документ, мы потом долго ждали поступление соответствующих поправок в федеральные законы, которые должно внести Правительство Российской Федерации. Ведь Комитет по охране здоровья насчитал шесть федеральных законов и три постановления правительства, в которые должны быть внесены изменения, если мы сегодня ратифицируем этот документ.

Но если мы его не ратифицируем, то тогда мы, можно сказать, перечеркиваем всю ту работу, которую вели многие годы по очень терпеливому, очень непростому компромиссному увязыванию между собой интересов стран, входящих в Евразийский экономический союз. Мы фактически перечеркнем перспективу Евразийского экономического союза.

Конечно, внедрение этого кодекса во многом будет испытанием на доверие. На доверие в том числе к национальным институтам, которые будут осуществлять это таможенное регулирование в интересах всего Евразийского экономического союза. И очень может быть, что будут разного рода истории, которые тоже будут активно обсуждаться. Но надо понимать, что это большое дело не может обойтись без этого. Надо понимать, что необходимо выполнить рекомендации тех парламентских слушаний, которые мы проводили в нашем Комитете, которые говорят о том, что должны быть подготовлены специалисты, которые в полной мере будут понимать, как именно нужно работать в соответствии с этим кодексом в национальных службах таможенного регулирования.

Поэтому я хочу от имени Фракции «Единая Россия» поддержать необходимость ратификации, понимать, что нам предстоит большая впереди работа по внесению изменений и, конечно, нам предстоит большая работа по совершенствованию этого Таможенного кодекса, так же, как она предстояла после того, как был внедрен первый кодекс в 2010 году. Нельзя сказать: «Остановись, мгновенье, прекрасно!» и на этом всякую работу по совершенствованию процедур прекратить. Этого не будет. Но либо мы исходим из логики движения вперед, либо мы остаемся со своими проблемами и продолжаем упирать на различного рода нестыковки и несовершенство этого документа. Но тогда мы за деревьями не увидим леса. И не будет никакого этого общего рынка Евразийского экономического союза, который позволит нам спокойно, еще более спокойно, чем сегодня, реагировать на всякие санкции со стороны недружественных нам государств.

Спасибо.

Законопроект был принят единогласно.