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Детали
Приветствие Губернатора Краснодарского края В. Кондратьева делегатам заседания Секретариата МАП в Сочи
|26.10.2017 13:07:48
С приветствием к участникам прошедшего с 22 по 24 октября в Сочи планового заседания Секретариата Межпарламентской Ассамблеи Православия обратился Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Приводим текст обращения:
В заседании Секретариата МАП в Сочи приняли участие православные депутаты из 12 стран: России, Греции, Кипра, Ливана, Иордании, Палестины, Египта, Армении, Болгарии, Сербии, Румынии и Албании. Делегация Федерального Собрания Российской Федерации была представлена членом Совета Федерации Сергеем Поповым (Президент МАП), депутатами Государственной Думы: Константином Затулиным (председатель Комисссии МАП по международной политике), Дмитрием Вяткиным (председатель финансовой Комиссии МАП), Сергеем Гавриловым (член Секретариата МАП) и Иваном Сухаревым (глава Комитета по сотрудничеству МАП с Межпарламентской Ассамблеей СНГ).
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