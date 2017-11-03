Официальный Минск избрал путь Януковича?

26.10.2017 12:36:37

Белорусские официальные СМИ уже давно пропагандируют утверждение о том, что основой внешней политики Республики Беларусь является «многовекторность». Однако на деле эта пресловутая «многовекторность» выражается не просто в заигрывании, а в заискивании даже не перед ведущими западными державами, но и перед их младшими партнерами или просто марионетками. Так, минские городские власти уже неоднократно препятствовали проведению акций протеста белорусской общественности против русофобской и провокационной политики, проводимой властями Польши и Украины.

О недавних подобных случаях рассказал «Материку» Председатель Республиканского гражданского комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Борисович Зеликов:

- Уже который раз мы становимся свидетелями грубого нарушения властями города Минска прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Беларусь. Так, 30 августа 2017 г. ряд белорусских общественных объединений, входящих в Координационный совет лево-патриотических организаций «Единство», направил в Мингорисполком заявку на проведение 14 сентября пикетирования посольства Польши в Белоруссии.

В заявке была четко определена цель акции: «Выражение протеста общественности г. Минска против осквернения памяти советских солдат и офицеров, которые ценой собственной жизни принесли освобождение народам Европы от «коричневой чумы» и сыграли решающую роль в Победе над фашизмом».

При этом в полном соответствии с действующим белорусским законодательством в заявке было указано место пикетирования: «Площадка перед зданием, в котором находится посольство Республики Польша (ул. Змитрока Бядули, 11), на расстоянии 50 метров от него на тропинке в сквере им. Симона Боливара».

На нашу заявку минские городские власти ответили отказом, сославшись на смехотворную причину, т.к., видите ли, «из представленных заявлений невозможно установить конкретное место проведения массового мероприятия».

Кроме того, в ответе властей сообщалось, что на месте, на котором предполагалось проведение пикета нашими объединениями, в то же самое время «запланировано проведение иного мероприятия. Однако, как оказалось, 14 сентября никакого мероприятия другая организация на территории сквера возле польского посольства не проводила. Что это как не сознательное введение в заблуждение заявителей пикета?

Пикет в Минске должен был стать одним из мероприятий международной акции-протеста против сноса памятников советским воинам-освободителям Польши от фашистской оккупации, организованной Международным антиимпериалистическим антифашистским фронтом. Акция прошла в Польше, Германии, Испании, Исландии и даже в Эстонии (Таллине), а вот в Белоруссии она не состоялась по вине минских городских властей.

Из всего этого можно сделать вывод, что подлинной причиной отказа в проведении пикетирования являются политические мотивы. По-видимому, минские городские власти стремятся оградить польское руководство в его русофобской деятельности от справедливой критики белорусской общественности, которая свято бережет память о советских воинах, в том числе и уроженцев Белоруссии, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

В то же время мы не могли остаться вне международной акции-протеста, и 14 сентября руководители лево-патриотических организаций вручили представителю польского посольства в Белоруссии заявление протеста «по поводу кощунственного осквернения памяти советских воинов-освободителей в Польше».

Второй вопиющий случай. 19 сентября нынешнего года Патриотическим общественным объединением «Отечество» и Республиканским общественным объединением «За Союз и коммунистическую партию Союза» в Мингорисполком была подана заявка на проведение 5 октября пикетирования посольства Украины в Белоруссии с целью «выражения протеста против установления на Украине террористической диктатуры, попирающей права и свободы украинцев, в том числе право русскоговорящих граждан на применение русского языка в качестве второго государственного, не стремящейся к мирному решению конфликта на Донбассе, в результате которого там продолжаются обстрелы и гибнут мирные люди».

Кроме того, предполагалось принять Обращения к мировому сообществу с призывом «осуждения преступлений, которые происходят на Украине, отстранения от власти правительства, пришедшего к руководству страной путем государственного переворота», а также с призывом «превращения Украины в демократическое государство»

И в этом случае минские городские власти ответили отказом с очередной нелепой формулировкой. В данном случае отказ в пикетировании обосновывался тем, что чиновникам Мингорисполкома в очередной раз было непонятно место проведения пикета (хотя в заявке оно точно указывалось) и, к тому же, предприятие «Зеленстрой» якобы запланировало в это же время «на территории сквера Степановский сад, расположенного непосредственно у здания посольства Украины работы по санитарной обрезке и удалению аварийных деревьев, которые будут проводиться с применением специальной техники и относятся к категории повышенной опасности».

Как и следовало ожидать 5 октября «Зеленстрой» «сантитарную обрезку деревьев» не производил. Прибыв к посольству в назначенное время представители организаций-заявителей никакой «специальной техники» не увидели, но в Степановском саду обнаружили спиленное добротное дерево, которое к аварийным причислить невозможно, что было зафиксировано посредством фотосъемки.

Таким образом, налицо стремление минских городских властей любым путем оградить киевский режим от критики его преступной политики в отношении украинского народа.

- Чем, по вашему мнению, можно объяснить подобную позицию минских чиновников?

- Минские городские власти не самостоятельны в своих действиях и их отношение к патриотическим акциям протеста обусловлено общим внешнеполитическим курсом МИД Республики Беларусь, который пытается понравиться русофобским, антисоюзным, а, следовательно, и антибелорусским силам как вне, так и внутри республики.

Чего только стоит последнее заявление министра иностранных дел РБ Владимира Макея, заявившего, что Республика Беларусь не хочет зависеть ни от Брюсселя, ни от Москвы[1]. Фактически Макей дает понять Западу, что Союз с Российской Федерацией мало что значит для официального Минска и участие Республики Беларусь в Союзном государстве, ЕАЭС и других интеграционных образованиях на постсоветском пространстве всего лишь корыстный маневр для получения сугубо экономической выгоды.

При этом ряд белорусских высокопоставленных лиц делают вид, что не понимают смысла происходящего на Украине. В отношении Киева они занимают солидаристскую позицию, пытаясь представить нынешний пробандеровский режим этаким нормальным демократическим правительством, которое не повинно в многочисленных преступлениях, в том числе военных, против граждан Украины, особенно в отношении народа Донбасса. Ведь если называть вещи своими именами, то единственной законной властью на территории Украины являются Донецкая и Луганская народные республики, которые минские власти в лучшем случае не хотят замечать.

- В чем же видится выход из создавшегося положения?

- Во-первых, в ближайшее время от имени объединений, входящих в Координационный совет лево-патриотических организаций «Единство» в адрес президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко будет направлено обращение с просьбой дать разъяснение относительно упомянутого заявления г-на Макея: является ли данный посыл отражением официальной позиции Республики Беларусь или это его личное мнение (в этом случае, что он делает на посту главы МИД РБ)? Если же это официальная позиция Республики Беларусь, то как она соотносится с участием Белоруссии в Союзном государстве, ЕАЭС и ОДКБ и, наконец, с волей белорусского народа строить Союз с Россией, выраженной на республиканских референдуме 1995 год а ? Или же белорусские власти избрали губительный путь бывшего украинского президента Януковича, который докачался на «политических качелях» между Россией и Западом до потери власти и вверг Украину в катастроф?

Во-вторых, это разъяснительная работа с общественностью. Белорусские граждане должны ясно представлять и отдавать себе отчет, что только реальный и полноценный Союз с Россией, включающий не только экономическую, но и военно-политическую составляющую, является гарантом территориальной целостности, поступательного развития Республики Беларусь и, наконец, мирной спокойной жизни жителей Белоруссии. Любая же общественно-политическая сила, препятствующая этому, каким бы словоблудием она не прикрывалась, страдает или недальновидностью, или является недругом белорусского народа.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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